В этих домах в жару хуже всего: какие квартиры превращаются в "печку"

Крыша такого дома работает как огромная батарея

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Некоторые квартиры во время аномальной летней жары в Укараине превращаются в настоящие "печки", и даже ночью температура в них почти не снижается. Причина кроется в особенностях конструкций домов.

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Аномальная жара покажет все недостатки этих домов: проверьте свой".

Худшим вариантом в жару являются панельные хрущевки серий 1-464 и 1-438. Особенно, если квартира находится на верхнем этаже. Дело в том, что в домах такого типа наружные стены тонкие, технического этажа нет, а плоская рубероидная крыша под солнцем раскаляется до +60…+70°C.

Панельная «хрущевка» во время жары (Серия 1-464) Фото: "Телеграф"/ШИ

В ночное время крыша работает как огромная батарея, отдая накопившееся за день тепло. Таким образом дом прогревается насквозь и практически не охлаждается до утра.

"Панелька, 25 см перекрытия — и уже крыша. Квартира просто раскаляется. Подносишь руку к потолку — горячо", – сказала эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

Кристина Ненно

При этом, панельные дома в целом плохо держат тепловой баланс. Они быстро остывают зимой и быстро прогреваются летом. Причина в том, что стены в доме тонкие, а вентиляция чаще всего либо слабая, либо забитая. Когда нет нормального движения воздуха – нет и естественного охлаждения.

В каких домах будет жарче всего. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно проветривать квартиру летом. Если проветривать в неподходящее время, в дом заходит не свежесть, а еще более теплый и влажный воздух с улицы.