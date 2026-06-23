Неужели это в Украине? SWEET.TV начал съемки самого инновационного тревел-шоу Destination X и объявил ведущего

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV официально приступил к съемкам украинской адаптации мирового хита Destination X — самого инновационного приключенческого тревел-шоу страны. Формат, который уже стал сенсацией в США, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, в Украине получил особое переосмысление

В центре игры 10 участников, отправляющихся в путешествие по Украине на специальном X-Bus без телефонов, карт, навигаторов и любых привычных ориентиров. Каждый день их ждут новые испытания и подсказки, которые помогут понять только одно: где именно они находятся. В конце каждого этапа каждый участник должен поставить свою точку Х на карте. Тот, чья версия окажется дальше от реального места, покидает проект.

Однако для SWEET.TV Destination X — украинская адаптация получила собственную миссию — переоткрыть страну для самих украинцев и показать, что "Украина больше, чем ты представляешь".

Проект создается при поддержке Министерства культуры Украины. Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — Министерство культуры Украины Татьяна Бережная отметила:

"Украина — это тысячи историй, общин и культурных сокровищ, которые формируют наше общее наследие. Destination X помогает открывать их современным языком — через исследование культурного наследия и живой интерес к собственной истории. Это проект, который вдохновляет путешествовать по своей стране, видеть красоту и разнообразие и находить новые причины гордиться. Поэтому весь маршрут шоу пролегает по территории Украины. Благодаря кинематографической съемке и уникальным локациям зрители увидят малоизвестные, дикие, мистические и невероятно красивые уголки страны, о существовании которых многие даже не догадывались. Destination X покажет Украину разнообразной, глубокой и неожиданной даже тем, кто уверен, что хорошо ее знает"

SWEET.TV уже раскрыл имена первых трех участников из десяти, которые отправятся в путешествие по Украине на специальном X-Bus. Ими стали певица Елена Тополя, певец Виталий Островский и комик Данил Повар.

"Мы пытались подобрать максимально разных людей — настоящих личностей, которым будет не только комфортно, но и чрезвычайно интересно взаимодействовать между собой. Наш состав — это десять уникальных характеров: от ярких звезд шоу-бизнеса до несгибаемых Олимпийских чемпионов, талантливой дизайнерки и военного. отражает настоящее лицо современного общества. Именно поэтому среди наших участников есть представитель ЛГБТК+ сообщества и небинарная персона – мы ценим индивидуальность во всех ее проявлениях ", – делится тайнами шоу руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Главным проводником в этом путешествии станет музыкант, телеведущий и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

"Когда мне впервые рассказали об этом формате, меня увлекла идея. Это шоу о путешествии, загадке и постоянном поиске ответов. Здесь невозможно полагаться на привычные ориентиры — участникам придется доверять своей интуиции, внимательности и умению замечать мельчайшие детали. А зрители смогут проходить этот безумный маршрут интервью. о нашей истории, достопримечательностях и выдающихся фигурах, но еще ближе познакомить украинцев с Украиной. Я уверен, что после проекта каждый убедится, насколько невероятна наша страна!", — комментирует Дмитрий Каднай.

Особенностью проекта станет масштабная интерактивная механика. Во время выхода серий пользователи SWEET.TV смогут не только наблюдать за игрой, но и проходить ее параллельно с участниками — собирать подсказки, анализировать маршруты и определять собственную точку Х. Те, кто сделает это точнее и быстрее других зрителей, получат подарки и эксклюзив.

Премьера Destination X на SWEET.TV состоится уже этой осенью.