Тотальный финмониторинг: почему украинцы массово переходят на кэш и как жить без банков

Законно ли вообще не пользоваться банковскими счетами и карточками

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С каждым годом население Украины все активнее использует наличные деньги. Это констатировали в Нацбанке во время презентации новой банкноты — 2000 гривен с изображением Василя Стуса. Собственно, рост спроса на бумажные деньги (в 2,5 раза с 2019 года) и стал одним из публичных аргументов НБУ для введения нового максимального номинала. Народу нужно больше банкнот – красивых и разных.

"Телеграф" исследовал этот тренд и выяснил, как, не нарушая действующего законодательства, люди могут минимизировать пользование банковскими карточками и вообще перейти на наличные. Чтобы иметь больше свободы и личного пространства: меньше отвечать на вопросы банкиров и собирать для них справки, декларации и другие документы. Чтобы не чувствовать притеснений и свободно пользоваться личными средствами согласно действующей нормативной базе.

В каком темпе печатается гривна

Сразу отметим: "Телеграф" не агитирует за нарушение действующих правил, только прослеживает возможности, которые украинцы имеют при текущей нормативной базе. Люди должны разбираться в своих правах и обязанностях. Особенно когда Нацбанк публично говорит, что на руках у населения уже почти триллион гривневых наличных (970 млрд грн).

Для понимания: по официальным отчетам НБУ, на банковских счетах украинцев почти 1,5 трлн грн (точнее 1,49 трлн) без процентов и 1,7 трлн грн с процентами, которые платят вкладчикам по депозитам. И большая часть средств (66,86%) находится на карточных счетах, то есть может быть снята при первой необходимости через кассы и банкоматы (лишь 33,14% — на срочных вкладах). Еще на 159 млрд грн люди приобрели гособлигации (ОВГЗ), которые выгодны благодаря налоговым льготам на полученные доходы в отличие от процентных заработков по депозитам (где уплачивается 18% налога с доходов физлиц и 5% военного сбора).

При этом 970 млрд грн люди держат на руках. Это то, что Нацбанк называет М0, или наличные денежные средства в обращении вне банков.

Раньше живых денег в обращении было гораздо меньше. Выше "Телеграф" уже упоминал заявление Нацбанка о росте наличного спроса в 2,5 раза с 2019 года. Но если посмотреть глубже, то данные поражают еще больше: в далеком 2014 году, до первого вторжения РФ в Украину, бумажной гривны было всего на 235,9 млрд грн, то есть за 11 с половиной лет рост вообще четырехкратный.

С начала полномасштабного вторжения (за 4,5 года) объем наличных денег увеличился на 66,2%, а с начала 2026-го — на 12,3%.

Для полного понимания "Телеграф" даже вычислил ежегодные наличные приросты:

Когда в Украине больше всего печатали наличные деньги. Инфографика "Телеграфа"

Из инфографики видно, что Нацбанк устроил уменьшение наличных только однажды — в проблемном 2015 году, когда после Революции достоинства на наш финансовый рынок обрушились все проблемы сразу:

девальвация гривны : сначала с 8 грн/$ до 10-12 грн/$, после чего Нацбанк отказался от сдерживания курса, и тот обвалился до 30-33 грн/$, а затем отошел/зафиксировался на 24 грн/$;

: сначала с 8 грн/$ до 10-12 грн/$, после чего Нацбанк отказался от сдерживания курса, и тот обвалился до 30-33 грн/$, а затем отошел/зафиксировался на 24 грн/$; тотальное закрытие банков , которое затем назвали банкопадом (за один этот год численность банков уменьшилась со 163 до 117);

, которое затем назвали банкопадом (за один этот год численность банков уменьшилась со 163 до 117); переговоры о реструктуризации еврооблигаций и списании 20% суммы (на $3,6 млрд), чтобы не допустить дефолта;

и списании 20% суммы (на $3,6 млрд), чтобы не допустить дефолта; новые договоренности с МВФ о четырехлетней кредитной линии на $17,5 млрд. Официальная инфляция тогда подскочила до 48,7%, и НБУ боролся с ней, в том числе сворачивая денежную массу. Непростые времена и непопулярные меры.

Особенно активно печатали наличную гривну за год до полномасштабного вторжения, в 2020 году. Будто что-то предчувствовали или знали. В 2020 году наличная масса увеличилась сразу на 39,1%, или на 144,8 млрд грн. Даже после начала большой войны в 2022-м добавилось меньше бумажной гривны — на 10,2%, или на 59,7 млрд грн.

Но с особым рвением Нацбанк нагружает печатный станок в последние годы: в 2025-м из него вышли дополнительные 126 млрд грн (прирост на 17,1%), а за 7 месяцев — 106,2 млрд грн (прирост на 12,3%). В этом году есть все шансы на новый рекорд.

Эти подсчеты касаются исключительно гривны. Инвалюта на руках у населения в расчет не берется. Существуют приблизительные оценки, сколько долларов, евро и других валют смогли накопить украинцы, но официальных данных нет. Оценочные суждения — от $30 млрд до $150 млрд, но некоторые ставят и более высокую планку.

Зачем украинцам столько наличных денег

Нельзя назвать единственную причину увеличения спроса украинского населения на живые бумажные деньги. Это целый комплекс, отчасти совпадающий по нескольким факторам сразу:

Усиление финансового мониторинга со стороны банков, из-за которого людям все чаще принудительно закрывают счета. Или люди не хотят оправдываться перед финансистами за собственные капиталы/операции — носить многочисленные документы, либо просто не имеют тех деклараций и справок. Военные действия и связанная с этим нестабильная ситуация, поэтому люди хотят иметь под рукой запас кэша, как говорится, на всякий случай. Не всегда предсказуемые отключения электроэнергии (особенно зимой), из-за чего могут возникать проблемы с оплатами товаров/услуг платежными картами и не работать банкоматы (особенно в ТРЦ, магазинах). В такое время следует иметь банкноты. Недоверие к банкам, которое остается в сердцах многих украинцев, переживших непростые времена 2015—2017 годов во время так называемого банкопада (закрытие более 90 банков). Несмотря на действующую государственную гарантию на все банковские вклады населения в 100% объеме во время военного положения и 3 месяца после его завершения. Не всем по вкусу ожидать выплаты компенсаций и проходить процедуры Фонда гарантирования вкладов физлиц. Рост теневого обращения экономики, связанный и с усилением налогового давления (в том числе путем улучшения администрирования), и с вражескими действиями, и с активизацией мошенников всех мастей.

В последние годы активно обсуждается первый пункт — усиление финмониторинга, к которому не готовы большинство рядовых украинцев. Людям гораздо проще рассчитываться наличными, нежели регулярно собирать для банков здоровенные папки документов, к которым финансисты все чаще придираются.

Насколько законны наличные расчеты

Чем активнее люди переходят на наличные расчеты, тем чаще возникают опасения по поводу законности их операций и использования бумажных денег вообще. Конечно, в банках любят подчеркивать преимущества безналичных расчетов — это действительно удобно и дает возможность для заработков, которых не будет с кошельком банкнот. Некоторые прибегают и к преувеличениям, доказывая человеку, что ему без счета никак не выжить в современном мире. Каждый банк заинтересован иметь и зарабатывать на наибольшей численности клиентов, поэтому и представляет себя как мессию.

Впрочем, многим уже надоело платить собственными нервами за это удобство и плюшки финансистов — прежде всего тем, кому приходится регулярно отчитываться перед банками о доходах (чаще, чем перед Государственной налоговой службой), или тем, кто из-за простой неосторожности успел стать жертвой мошенников (зачастую выплачивает украденные ворами кредиты). После нескольких нервных срывов люди приходят к выводу, что оно того не стоит. А простому человеку нужно немного — без лишних хлопот рассчитываться за товары и услуги.

Единственное, что интересует многих, нарушают ли их наличные расчеты действующее законодательство. В первую очередь это.

И финансовые юристы дают простой ответ: бумажные деньги в Украине никто не отменял и они остаются у нас законным средством платежа. Безналичный расчет — не является конституционной обязанностью украинца. Хотя наличные расчеты в некоторых случаях и ограничивают, когда человек делает дорогие покупки.

Действующее законодательство Украины не обязывает граждан пользоваться безналичными платежными средствами. Гражданин имеет право самостоятельно выбирать способ расчета.

В то же время право пользоваться исключительно наличными деньгами не является абсолютным. "Законодательство устанавливает частные случаи, когда расчеты должны производиться в безналичной форме", — пояснил "Телеграфу" адвокат, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Его коллеги тоже подтверждают это ключевое правило.

"Нет, общей обязанности для гражданина Украины пользоваться только безналичными платежами нет. Гражданин имеет право пользоваться наличными в повседневной жизни, если не нарушает специальные ограничения, например, относительно отдельных крупных наличных расчетов. Законодательство, наоборот, исходит из сосуществования наличной и безналичной форм, а для потребителя действуют гарантии выбора способа оплаты в пределах, разрешенных законом", — подтвердил нам адвокат, управляющий партнер АО "Юридическая компания "Winner" Игорь Ясько.

Не следует считать себя стесненным, ограниченным или обделенным. Вы не обязаны платить картой. Пользоваться наличными – это нормально.

В случае с простыми физлицами в отношении наличных расчетов работает одно правило — за день человек может наличными заплатить юрлицу или ФОПу (субъекту хозяйствования) не более 50 тыс. грн.

Еще раз: это суточное ограничение, ежедневно можно платить живыми деньгами по 50 тыс. грн. Это установлено постановлением Нацбанка №148.

Еще безналичная оплата обязательна для отдельных дорогостоящих покупок (сделок), таким, например, как недвижимость.

В то же время до 5 тыс. грн оплаты можно производить без верификации, то есть без предоставления документов. Анонимно. А если больше — придется показать паспорт, водительские права или другое удостоверение личности. В то же время это правило работает не везде, и документы не нужно предоставлять в каждом случае. Это нужно при внесении средств на счет либо осуществлении перевода, прежде всего во время финансовых операций.

"Пороговая сумма 5 000 грн связана, прежде всего, с отдельными правилами финмониторинга для определенных финансовых операций и ситуаций, когда есть признаки дробления операций, но не является общим правилом для всех кассовых оплат", — уточнил Игорь Ясько.

По магазинам, аптекам, заправкам с паспортом ходить необязательно.

"Во время обычной покупки товаров (например, лекарств в аптеке или горючего на АЗС) продавец не обязан требовать паспорт или другой документ только потому, что сумма покупки превышает 5 тысяч гривен. Поэтому случаи продажи медицинского препарата или горючего без проверки документов сами по себе не свидетельствуют о нарушении законодательства", — подчеркнул Иван Маринюк.

Так же придирчиво банки относятся, когда человек хочет перевести средства без открытия счета. В этом случае придется предоставить документы и даже заполнить анкету.

"Для банковского перевода без открытия счета полная идентификация, по данным материалов НБУ/финмониторинга, применяется при сумме от 30 000 грн, а не при обычной оплате товара в кассе", — отметил Игорь Ясько.

Но если имеете средние доходы и не делаете дорогих покупок, то редко будете чувствовать на себе лимиты и ограничения. Согласно отчету Госстата, в июне 2026 года средняя зарплата гражданина Украины составила 32,8 тыс. грн, а жителя Киева – 48,4 тыс. грн.

Кстати, если человеку так удобнее, то он может просить свою компанию/организацию платить ему зарплату наличными. Ничего преступного в этом нет. То есть работник имеет право подать работодателю заявление, в котором попросить платить живыми деньгами, потому что ему так комфортно. Это его право. И не нужно ничего объяснять: вам просто так нравится, имеете уважение к бумажным банкнотам или что-то более рациональное — не хотите платить банкам комиссию за снятие живых денег в банкомате (обычно стоит 1% суммы). Организация должна рассмотреть такое обращение, а дальше решение за ней. Может и отказать, это тоже предусмотрено действующим законодательством.

Каждый человек имеет право решать, как ему строить жизнь — с наличными или безналичными, выполняя определенные ограничения и не нарушая действующие правила. Разделяя потоки: держа на карточках определенные суммы для удобных оплат коммунальных, цифровых или других услуг и оперируя наличными в других случаях и экономя на банковских комиссиях.

Где в мире любят/не любят кэш

В мире по-разному относятся к наличным расчетам. Чтобы сориентироваться, даже начали рассчитывать соответствующий показатель – Cash Index. В рейтинге представлены страны, где больше всего или меньше всего любят бумажные деньги.

Доля наличных расчетов в разных странах. Инфографика "Телеграфа"

В 2026 году Украина находится в начале рейтинга с довольно значительной долей наличных расчетов (70%), а самый низкий показатель имеет Норвегия (лишь 10%). Данные Cash Index рассчитаны прежде всего на туристов, чтобы они знали, что брать с собой в поездку (наличные деньги или банковские карты). То есть это денежные ориентиры для туристов и их видение мира и нашего государства в том числе.