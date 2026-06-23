Невже це в Україні? SWEET.TV розпочав зйомки найінноваційнішого тревел-шоу Destination X та оголосив ведучого

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV офіційно розпочав зйомки української адаптації світового хіта Destination X — найінноваційнішого пригодницького тревел-шоу країни.Формат, який уже став сенсацією у США, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах, в Україні отримав особливе переосмислення

У центрі гри 10 учасників, які вирушають у подорож Україною на спеціальному X-Bus без телефонів, карт, навігаторів та будь-яких звичних орієнтирів.Щодня на них чекають нові випробування та підказки, які допоможуть зрозуміти лише одне: де саме вони перебувають. Наприкінці кожного етапу кожен учасник має поставити власну Точку Х на карті. Той, чия версія виявиться найдалі від реального місця, залишає проєкт.

Проте для SWEET.TV Destination X — українська адаптація отримала власну місію — перевідкрити країну для самих українців та показати, що "Україна більша, ніж ти уявляєш".

Проєкт створюється за підтримки Міністерства культури України. Віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики — Міністерка культури України Тетяна Бережна зазначила:

"Україна — це тисячі історій, громад і культурних скарбів, які формують нашу спільну спадщину. Destination X допомагає відкривати їх сучасною мовою — через дослідження культурної спадщини та живий інтерес до власної історії. Це проєкт, який надихає подорожувати своєю країною, бачити красу і різноманіття та знаходити нові причини пишатися тим, що ми українці. Саме тому весь маршрут шоу пролягає територією України. Завдяки кінематографічній зйомці та унікальним локаціям глядачі побачать маловідомі, дикі, містичні та неймовірно красиві куточки країни, про існування яких багато хто навіть не здогадувався. Destination X покаже Україну різноманітною, глибокою та несподіваною навіть для тих, хто впевнений, що добре її знає"

SWEET.TV уже розкрив імена перших трьох учасників із десяти, які вирушать у подорож Україною на спеціальному X-Bus. Ними стали співачка Олена Тополя, співак Віталій Островський та комік Даніл Повар.

"Ми намагалися підібрати максимально різних людей — справжніх особистостей, яким буде не лише комфортно, а й надзвичайно цікаво взаємодіяти між собою. Наш склад — це десять унікальних характерів: від яскравих зірок шоу-бізнесу до незламних Олімпійських чемпіонів, талановитої дизайнерки та військового. Ми свідомо зробили ставку на цей "вибуховий" коктейль, адже наше шоу відкрито для кожного та відображає справжнє обличчя сучасного суспільства. Саме тому серед наших учасників є представник ЛГБТК+ спільноти та небінарна персона — ми цінуємо індивідуальність у всіх її проявах", — ділиться таємницями шоу керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк.

Головним провідником у цій подорожі стане музикант, телеведучий та фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай.

"Коли мені вперше розповіли про цей формат, мене захопила ідея. Це шоу про подорож, загадку та постійний пошук відповідей. Тут неможливо покладатися на звичні орієнтири — учасникам доведеться довіряти своїй інтуїції, уважності та вмінню помічати найменші деталі. А глядачі зможуть проходити цей шалений маршрут інтерактивно разом із нами. Через цей проєкт ми можемо не лише дізнаватися цікаві факти про нашу історію, визначні місця та видатних постатей, а й ще ближче познайомити українців з Україною. Я впевнений, що після проєкту кожен переконається, наскільки неймовірною є наша країна!", — коментує Дмитро Каднай

Особливістю проєкту стане масштабна інтерактивна механіка. Під час виходу серій користувачі SWEET.TV зможуть не лише спостерігати за грою, а й проходити її паралельно з учасниками — збирати підказки, аналізувати маршрути та визначати власну Точку Х. Ті, хто зробить це найточніше та найшвидше за інших глядачів, отримають подарунки й ексклюзивні призи від партнерів проєкту.

Прем'єра Destination X на SWEET.TV відбудеться вже цієї осені.