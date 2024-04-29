Действие тарифа на газ подходит к концу: сколько будем платить за кубометр с 1 мая

Станут ли цены в платежках выше к концу весны

В конце апреля 2024 истекает срок действия годового тарифа на газ, предложенного "Нафтогазом" и другими поставщиками. Однако в мае цены для потребителей повышать не будут.

Так, кубометр газа обойдется в мае в 7,96 грн за кубометр у ведущего поставщика. Об этом пишет OBOZ.UA.

Отмечается, что в настоящее время планов на повышения стоимости на газ нет. Хотя в рамках действующего законодательства есть возможность повышения тарифа, делать этого все же не будут.

Практически 98% жителей Украины являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз". Они покупают газ по гарантированной цене 9,96. Минимальную суму за голубое топливо могут оплачивать только те, кто вовремя погашает задолженность за коммунальные услуги.

Размер возможной скидки составляет 1%. Ее можно получить, заплатив с помощью онлайн-сервиса за газ до 15 числа. Таким образом, заплатив за газ до 15 апреля, который вы использовали в марте, в платежке за май вы получите скидку в 1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию в Украине в ближайшие месяцы.