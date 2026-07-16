"Батькивщина" – единственная оппозиционная фракция в Верховной Раде, но будет помогать исполнительной власти в проведении настоящих реформ

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Фракция "Батькивщина" является единственной оппозиционной фракцией в парламенте, потому что не голосовала за назначение нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого и за постановление о новом составе правительства. Следовательно, ответственность за деятельность нового состава правительства будут нести 289 депутатов, фактически и являющихся парламентской коалицией.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко во время обсуждения постановления о назначении нового состава правительства.

"Сегодняшние 289 голосов "за" премьер-министра, наверное, поставили точку в вопросе, есть ли в этой Верховной Раде коалиция. 289 человек сегодня входят в провластную коалицию и несут полную ответственность за деятельность этого правительства. Единственная фракция, которая не голосовала за это, а следовательно, является единственной оппозиционной фракцией парламента, — это фракция "Батькивщина", – отметил Сергей Власенко.

Он также раскритиковал двойные стандарты провластного большинства, которое "очень много кричит об отставке министра обороны Михаила Федорова, а вчера проголосовало за отставку премьера, что тянет за собой отставку всего Кабинета министров, в том числе и министра обороны", и добавил: "Смотрите в зеркало и сами себе рассказывайте, что вы вчера сделали".

Он также напомнил депутатам о том, что кандидатуру министра обороны, по Конституции, предлагает президент, который проведет с депутатами консультации, если сочтет нужным.

Впрочем, несмотря на статус оппозиционной фракции, "Батькивщина" будет сотрудничать с правительством и при необходимости будет подставлять плечо в решении вопросов, где "Батькивщина" компетентна, в частности, во внедрении реальной, а не фейковой реформы таможни, восстановлении социальных стандартов и установлении справедливых тарифов на газ для населения.

"Мы будем рекомендовать применять программу "Контрабанда – стоп", которая была успешно внедрена правительством Юлии Тимошенко. Мы будем предлагать восстановление социальных стандартов до тех уровней, которые существовали во время ее правительства. Мы знаем, как это сделать, мы знаем, откуда найти деньги. Мы будем рекомендовать механизм восстановления тарифа 6 центов, а не 24 цента за газ, как сейчас. Мы будем рекомендовать, как восстановить реальные справедливые тарифы для населения. Что касается голосований за военные законы, правительство всегда может рассчитывать на поддержку оппозиционной фракции "Батькивщина", потому что мы понимаем, что сегодня судьба Украины решается на поле боя. И поэтому мы будем поддерживать все инициативы, связанные с улучшением финансового обеспечения Вооруженных Сил Украины", – рассказал заместитель руководителя фракции "Батькивщина".

Он подчеркнул, что этот состав правительства будет работать в очень сложное время, поэтому правительство может рассчитывать не только на 289 голосов от существующей коалиции, но и на помощь оппозиционной команды "Батькивщины".

"Вы можете рассчитывать на конструктивный диалог с нами и на поддержку в тех вопросах, в которых мы профессионалы, в которых мы понимаем и в которых мы знаем, как решать эти вопросы", – подытожил Сергей Власенко.