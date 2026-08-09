Украину ждет "сезон выборов": где Киев может потерять поддержку, а где — получить новых союзников

Период выборов у союзников – тест и для украинской дипломатии.

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Тема Украины всегда присутствует в повестке дня наших стран-партнеров. В ходе выборов в союзных государствах украинский вопрос почти неизбежно становится предметом острых споров. Политические силы часто используют ее в своих кампаниях: одни настаивают на продлении помощи Киеву, другие пытаются сместить внимание избирателей на внутренние проблемы или экономию бюджета.

Кроме того, Россия всегда пытается использовать избирательные процессы в демократических странах, чтобы посеять раскол, раскрутить нарративы об усталости от войны и ослабить международную коалицию поддержки Украины.

"Телеграф" рассказывает о грядущих выборах в ключевых странах.

1 – Промежуточные выборы в Конгресс США

Президент Соединенных Штатов избирается на четыре года – этот термин называют президентской каденцией. Ровно посреди этого срока традиционно проходят промежуточные выборы, которые в этом году состоятся 3 ноября одновременно во всех штатах.

Во время этого волеизъявления американцы полностью обновят состав Палаты представителей (все 435 мест) и переизберут примерно треть Сената (33 из 100 кресел). Обновленный Конгресс будет непосредственно определять, насколько успешно Дональд Трамп сможет воплощать свою программу в течение следующих двух лет.

Промежуточные выборы дают гражданам реальный рычаг влияния на курс страны. Если контроль над Конгрессом оказывается в руках одной партии с президентом — как это происходит сейчас, — принимать законы и проводить реформы значительно проще. Однако потеря республиканцами большинства будет означать для Белого дома появление серьезных политических препятствий и необходимость постоянно искать компромиссы с оппозицией, то есть с демократами.

Результаты последних праймериз указывают на рост влияния левого крыла Демократической партии. Показательным примером стала победа в Мичигане прогрессивного кандидата Абдула Эль-Саида, который с преимуществом в один процент обошел представительницу умеренного лагеря, конгрессвумен Гейли Стивенс. Такой результат свидетельствует о существенных изменениях внутрипартийного баланса сил, а также отражает недовольство значительной части избирателей-демократов нынешним руководством партии и его традиционно произраильской позицией.

Абдул Эль-Саид. Фото The State News

В ноябре главным конкурентом Эль-Саида станет республиканец, бывший конгрессмен Майк Роджерс.

Несмотря на то, что левые силы обычно скептически относятся к оказанию военной помощи другим государствам, Абдул Эль-Саид назвал помощь Украине соответствующей международному праву.

"Что касается Украины, я считаю, что мы ведем справедливую борьбу, защищая суверенное государство от вторжения со стороны его соседа", – сказал он. Но при этом подверг резкой критике поддержку Израиля со стороны Штатов.

В целом, следует ожидать, что голосование в ноябре не изменит традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе.

2 – Выборы президента во Франции

18 апреля 2027 года президентские выборы состоятся во Франции — второй по величине экономике Евросоюза и единственном ядерном государстве блока. Потенциальный приход к власти ультраправых представляет большие риски.

Исторически именно Париж в дуэте с Берлином формирует ключевой политический курс ЕС по вопросам безопасности, финансов и внешних приоритетов. Позиция Парижа часто определяет, сможет ли Евросоюз достичь компромисса по, скажем, антироссийским санкциям, оборонным инициативам, поддержке Украины или реформам внутри блока.

Поскольку Эммануэль Макрон согласно конституции не может баллотироваться на третий срок подряд, Париж предстанет перед неизбежным сменой лидера. Социологические опросы свидетельствуют о том, что лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен может победить на выборах, даже несмотря на приговор по делу о растрате средств ЕС.

Связи политика с Москвой имеют долгую историю, охватывающую как финансовую зависимость, так и идеологическую близость.

Марин Ле Пен. Фото RTL

Еще в 2014 году ее партия получила кредит в сумме 9 миллионов евро от российско-чешского банка для финансирования избирательной кампании. Ле Пен выражала поддержку внешнеполитическим шагам Кремля — в частности, признавала незаконную аннексию Крыма — и публично встречалась с Владимиром Путиным в 2017 году.

После начала полномасштабного вторжения Ле Пен вынуждена была скорректировать свою риторику, чтобы сохранить привлекательность для умеренных избирателей. Она публично осудила российскую агрессию и заявила о поддержке суверенитета Украины. Впрочем, не осталось ли это изменение мнения чисто поверхностным?

Ле Пен уже объявила, что в случае победы будет работать в тандеме со своим 30-летним соратником Жорданом Барделлой: она вступит в должность президентки, а он возглавит правительство.

Хотя в 2024 году Барделла уверял, что не позволит "российскому империализму поглотить союзное государство, такое как Украина", он выступал против поставок Киеву дальнобойного оружия и отвергал идею размещения французских войск. Приход этого дуэта к власти предсказывает существенное изменение роли Парижа в коалиции стран, готовых предоставлять Украине послевоенные гарантии безопасности.

Кроме того, не стоит откидывать и попыток создать "палки в колесах" для евроинтеграции Украины, ведь приоритетом французских ультраправых среди прочего остается защита собственных фермеров, внутреннего рынка и национальных интересов.

Рсклад сил остается достаточно напряженным. По данным опросов Harris Interactive, самым сложным соперником для Ле Пен во втором туре является кандидат от правоцентристов, бывший премьер-министр Эдуар Филипп: в этом противостоянии Ле Пен получает около 49% голосов, что находится в рамках статистической погрешности.

Другой экс-премьер, Габриэль Атталь, по начальным оценкам, набрал бы около 45% против Ле Пен. В то же время в случае выхода во второй тур представителя радикально левых Жан-Люка Меланшона Ле Пен одержала бы легкую победу с большим отрывом, оставив ему лишь около трети голосов.

Десятилетиями во французской политике действовало негласное правило — так называемый "республиканский фронт" (front républicain). Умеренные партии объединялись во втором туре, чтобы заблокировать приход к власти радикальных сил. Насколько действенным окажется этот импульс на этот раз – увидим.

3 – Парламентские выборы в Италии

Они могут состояться уже в апреле 2027 года. Итальянцы будут выбирать новый состав двух палат парламента:

Палаты депутатов – 400 мест;

– 400 мест; Сената Республики – 200 выборных мест.

Для формирования правительства партиям или коалициям нужно получить большинство в парламенте.

По данным Politico, левая политическая сила "Движение 5 звезд" и левоцентристская Демократическая партия пока имеют примерно одинаковый уровень поддержки с правоцентристским блоком во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

На днях бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте вызвал политический скандал в Риме, подвергнув сомнению дальнейшую военную помощь Украине.

В интервью изданию La Stampa политик заявил, что его партия "Движение 5 звезд" поддерживала военную помощь Киеву, "поскольку существовал очевидный военный дисбаланс по сравнению с Россией". Однако теперь, по его словам, Украина "обладает хорошо оснащенным военным арсеналом", поэтому партия "продолжит удерживаться во время голосований за новые поставки" и будет настаивать на изменении курса в сторону переговоров.

Джузеппе Конте. Фото BBC

Конте заявил, что главной целью должно быть достижение дипломатического урегулирования войны путем диалога как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Путин не хочет вести переговоры? Тогда давайте сядем и поговорим; посмотрим, что из этого выйдет", – заявил Конте, подчеркнув, что любое мирное соглашение должно защищать интересы Киева.

По его мнению, будущее помощи украинцам должно определяться во время праймериз левых избирателей, которые будут выбирать лидера коалиции перед следующими выборами.

Заявления Джузеппе Конте повлекли за собой откровенный раскол в левоцентристском лагере и привели к конфликту с Демократической партией. Ее лидер Элли Шляйн категорически отвергла идею определять курс по Украине через внутрипартийное голосование.

Бывший министр обороны Лоренцо Гуэрини подчеркнул, что ответственность за возможный развал коалиции будет полностью лежать на Конте. "Мы поддерживаем Украину, предоставляя ей оружие. Демократическая партия будет поддерживать Киев", – сказал он.

Однако украинский вопрос раскалывает и правую коалицию. Партия "Лига", являющаяся союзником действующего премьера Джорджи Мелони, осторожно относится к помощи Киеву и выступает против увеличения оборонных расходов. Впрочем, представители правительства резко осудили риторику Конте. В частности, вице-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни призвал левых четко определиться, на чьей стороне они — украинского народа и демократии или Путина и диктатуры.

Ситуацию усложняет и то, что поддержка Украины противоречит настроениям значительной части итальянцев, которые придерживаются пацифистской традиции. Только 32% граждан считают победу Украины важной, а объем итальянской военной помощи составляет 0,17% ВВП — один из самых низких показателей в Европе.

4 – Парламентские выборы в Польше

Осенью 2027 года поляки будут выбирать новый состав Сейма (460 депутатов) и Сената (100 сенаторов). Главная ставка этой гонки — контроль над правительством, для формирования которого победителям необходимо собрать как минимум 231 депутатский мандат.

Сегодня политический ландшафт страны определяется глубоким противостоянием и фактическим режимом сосуществования двух центров власти. После того как президентское кресло при поддержке консервативной партии "Право и справедливость" занял Кароль Навроцкий, в Польше установилось хрупкое двоевластие.

Либеральное (и проукраинское) правительство Дональда Туска и его "Гражданская коалиция" удерживают исполнительную власть, однако у президента достаточно полномочий и права вето, чтобы блокировать ключевые правительственные инициативы.

Так что ключевая интрига предстоящих выборов состоит в том, сможет ли коалиция Туска сохранить большинство или к рулю снова вернется "Право и справедливость". Впрочем, положение последней осложняется серьезным внутренним кризисом. К ней привело обострение борьбы за влияние между многолетним лидером "ПиС" Ярославом Качиньским и бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким.

Качиньский потребовал от соратников ликвидировать ассоциацию "Развитие плюс", основанную Моравецким, и подписать декларацию об отказе от участия в любых внутрипартийных фракциях. Отказ подчиниться требованиям стоил партии потери более трех десятков депутатов.

Моравецкий анонсировал официальное создание собственной политической силы "Развитие плюс", что окончательно переформатирует расклад сил на правом фланге польской политики. Аналитики предполагают, что новая политическая сила привлечет умеренно-консервативных избирателей и сторонников проевропейского бизнес-курса.

Официальным кандидатом "Права и справедливости" на пост главы правительства является бывший министр образования и науки Пшемислав Чарнек, который уже успел отличиться контраверсионными заявлениями. В частности, выдвинул идею, что Польша должна "заставить ЕС" остановить финансирование оружия для Украины и ее восстановления, требуя уступок по историческим вопросам.

Пшемислав Чернак. Фото Польское радио

Ранее Чарнек заявлял, что Польша будет оставаться партнером для Украины, как это было при предыдущем правительстве "ПиС". Мол, дальнейшая помощь Киеву — в интересах государства, чтобы "россиянин не вошел в Польшу". В то же время политик сказал, что Варшава "должна требовать уважения" от президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти.

"Именно благодаря Польше и правительству "ПиС" Украина еще живет — и пусть живет", — заявлял тот.

Политика Матеуша Моравецкого относительно Украины — это история от безусловной поддержки до сложных экономических компромиссов, где интересы Польши тот ставил на первое место.

В начале полномасштабного вторжения именно правительство Моравецкого стало одним из самых активных лоббистов Украины в мире. Варшава не только открыла границы для миллионов беженцев, но и задала высокий темп в военной помощи от передачи танков, истребителей и САУ Krab до формирования международной "танковой коалиции".

Впрочем, осенью 2023 года на фоне польской избирательной кампании между Киевом и Варшавой вспыхнул кризис из-за импорта украинского зерна. Стремясь защитить польских фермеров (ключевой электорат "ПиС"), правительство Моравецкого ввело одностороннее эмбарго на украинское зерно.

Дипломатическое напряжение достигло пика после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он критиковал действия некоторых европейских партнеров. В ответ Моравецкий заявил, что Польша на время прекращает новые поставки оружия Украине, сосредоточившись на перевооружении собственной армии.

Отдельным громким фактором в польской политике остается ультраправая коалиция "Конфедерация" и один из ее ключевых лидеров – Славомир Менцен. Именно эта политическая сила занимает наиболее критическую и жесткую позицию по отношению к Украине среди всех важных партий соседнего государства.

"Мы хотим, чтобы Украина защищалась от российской агрессии, но не хотим быть дураками, которых обманывают. Прежде всего — польские интересы!" – утверждал он.

Менцен критиковал политику поддержки украинских беженцев, обвиняя правительство в чрезмерной бюджетной нагрузке и выплате льгот "вне интересов Польши".

Польские ультраправые силы и такие политики как Славомир Менцен традиционно держат тему Волынской трагедии и исторической памяти в фокусе своей риторики.

"Хорошо, что украинцы возвращают наши ордена. Жаль только, что раньше мы раздавали их им как конфеты. Когда они вернут все ордена, могут также вернуть деньги, оружие, боеприпасы и все, что мы им раньше дали", — заявлял политик в июне на фоне исторического спора между Киевом и Варшавой.

В прошлом он отметился провокационным визитом во Львов, где записал видео, назвав Степана Бандеру "террористом, приговоренным польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Свежая социология показывает, что польские избиратели все еще предпочитают руководящую "Гражданскую коалицию" премьера Дональда Туска, а второе место стабильно держит "ПиС". Однако "Конфедерация" уверенно замыкает первую тройку.

С высокой вероятностью Украина почти наверняка окажется втянутой в эпицентр польских предвыборных баталий. Украинский вопрос уже давно превратился в удобный инструмент внутренней борьбы, где каждая партия пытается получить баллы на чувствах и опасениях польских избирателей.

Польская кампания в 2027 году потребует от украинской дипломатии исключительной сдержанности, гибкости и прагматизма, чтобы не стать информационным топливом для чужих политических рейтингов.