Тунец из "АТБ" почти вдвое дешевле "Сильпо": есть ли разница внутри банки

Эту рыбу ценят прежде всего как источник белков

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Надписи на банках могут создавать впечатление, что тунец в собственном соке и в рассоле – это разные продукты. Однако сравнение консервов собственных торговых марок "АТБ" и "Сільпо" показало, что по составу и питательной ценности они почти не отличаются.

Состав и пищевая ценность тунца

"Телеграф" сравнил тунца "Своя Линия" с "АТБ" и "Премия" из "Сильпо". По данным этикеток, в обоих случаях состав одинаков: 70,3% рыбы, вода и поваренная соль.

Состав тунца марок "Своя Линия" из "АТБ" и "Премия" из "Сильпо"/ "Телеграф"

Традиционно тунцем в собственном соке называют продукт, залитый жидкостью, образующейся во время термической обработки рыбы. Тунец в рассоле, в свою очередь, заливается водой с добавлением соли. Однако в конкретных образцах оба банка фактически содержат одинаковый набор ингредиентов.

Сравнение пищевой ценности также показало минимальные отличия. В консервах "Премия" немного больше белка и меньше соли, в то время как в "Своя Линия" — несколько более низкое содержание белка и более высокое содержание соли 1,2 г против 0,83 г. Калорийность и жирность отличаются несущественно — в пару граммов/калорий. Количество белков — 17 г на 100 г продукта в "Своя Линия" против 18 г в "Премии".

Тунец "Премия" и "Своя линия" — как выглядит/ "Телеграф"

В то же время внешний вид продуктов оказался разным. Тунец "Премия" имеет более выраженную волокнистую структуру: видны отдельные кусочки рыбы, жидкость отделяется от мяса, а сама консистенция выглядит более сухой и плотной.

В то же время тунец "Своя Линия" выглядит более однородным. В банке рыба измельчена заметно сильнее.

Тунец с "Сильпо" слева и с "АТБ" справа/ "Телеграф"

Если посмотреть подробнее на содержимое банки, в обоих консервах обнаружили темные посторонние включения. Это может свидетельствовать, что при переработке в продукт могли попасть остатки кожи, кровяных тканей или других частей рыбы, которые не были полностью удалены.

Более подробное рассмотрение тунца из "Сильпо"/ Коллаж "Телеграфа"

Более подробное рассмотрение тунца из "АТБ"/ Коллаж "Телеграфа"

Давайте протестуем: сколько там тунца на самом деле

Вес продукции в обоих банках – 185 граммов. И сколько там воды? После отжима жидкости сухое вещество тунца из образца "Сільпо" имеет более светлый цвет. Однако по весу самого тунца, без рассола и сока они равноценны. 1 грамм можно считать погрешностью.

Тунец из "Сильпо" слева и из "АТБ" справа немного отличаются цветом/ "Телеграф"

Вес тунца из "Сильпо" и "АТБ" — чистая рыба/ Коллаж "Телеграф"

В чем еще разница

Главная разница, которая видна даже если не открыть банку — цена. В "АТБ" выбранный для теста тунец стоил 58,9 грн, тогда как у "Сильпо" — 99 грн (заметим, по акции при интернет-покупке в определенные недели можно приобрести за менее чем 50 грн). Что касается разницы во вкусе — рыба в собственном соке заметно солонее, однако оба варианта прекрасно подходят к салатам.

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