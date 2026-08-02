Вместо банок — морозилка: опытный кулинар рассказала, как современные технологии меняют заготовки

Времена меняются и традиционное консервирование постепенно уходит в прошлое

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В Украине домохозяйки все чаще отдают предпочтение заморозке или сушке продуктов вместо традиционной консервации. Это напрямую связано с развитием технологий.

Об этом "Телеграфу" рассказала опытный садовод, повар 3-го разряда из Днепропетровской области Ирина Семчишина. По ее словам, наши бабушки делали упор на баночной консервации ввиду отсутствия других доступных способов заготовки продуктов на зиму.

Какая старая бабушкина привычка в консервации сегодня считается не просто устаревшей, а опасной для здоровья? Что вы никогда не посоветуете делать? Не надо хаять наших бабушек, они выживали как могли. Ирина Семчишина

Семчишина отметила, что современные украинки постепенно отказываются от "баночной" консервации, отдавая предпочтение квашеным продуктам. Кроме того, очень популярными сейчас являются заморозка и сушка. Этому способствует развитие бытовой техники.

Просто времена меняются, и сейчас люди все чаще сравнивают обычную "баночную" консервацию и квашеные продукты, делая выбор в пользу последних. Кроме квашения, стала очень популярна заморозка, сушка, для чего современным хозяйкам пригодятся и морозильные камеры и сушилки, недоступные для наших бабушек. Ирина Семчишина

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