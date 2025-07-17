"Шахтер" в новой форме прошел финский барьер в Лиге Европы (видео)

Горняки без проблем шагают в следующий раунд отбора

В четверг, 17 июля, донецкий "Шахтер" сыграл гостевой поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против финского "Ильвеса". В первой игре Горняки уничтожили соперника со счетом 6:0.

Встреча, проходившая на стадионе "Таммела" в Тампере (Финляндия), завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел под диктовку "Шахтера", однако голов, как и обилия моментов, зрители так и не увидели. Во втором тайме Горняки активизировались и раз за разом завершали свои атаки ударами. Однако забить на этот раз не удалось.

"Ильвес" – "Шахтер" — 0:0 (первый матч – 0:6)

Предупреждения: Юккола, 70 – Винисиус, 40

"Ильвес": Виртанен – Кумпу, Миеттунен, Мяенпяя – Улунду (Юккола, 58), Попович (Ветели, 58), Асперген (Тийтинен, 68), Валлиус – Степин (Акиньеми, 68), Гютенен, Канга (Седербек, 83).

"Шахтер": Ризник – Азарови, Грам, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 55) – Очеретько, Бондаренко (Судаков, 68), Педриньо да Силва (Назарина, 81) – Невертон, Траоре (Элиас, 67), Эгиналду (Швед, 55).

Статистика матча Ильвес - Шахтер

Полный видеообзор матча "Ильвес" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, по итогам 2-матчевого противостояния с "Ильвесом" "Шахтер" вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким "Бешикташем" (Стамбул). Игры пройдут 24 и 31 июля.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.