В Турции раскрыли секрет победы "Шахтера" над "Бешикташем"

Турецкие СМИ обнаружили след Неймара в успехе Горняков

Донецкий "Шахтер" победил "Бешикташ" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 (4:2). Победу Горнякам принесли точные удары бразильцев.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал бразильцев перед важной игрой. Об этом сообщает playspor.

"Арда Туран позвонил Неймару перед матчем "Бешикташ" — "Шахтер" и попросил его поговорить с тремя молодыми бразильцами: Кевином, Алиссоном и Эгиналдо. Мотивированные Неймаром, эти три бразильца устроили "Бешикташу" настоящую битву на поле", — гласит сообщение.

Кевин оформил дубль с "Бешикташем", а Алиссон и Эгиналдо забили по голу.

Отметим, Туран и Неймар знакомы по выступлениям за "Барселону".

Ответная игра между командами состоится в четверг, 31 июля. Отметим, соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).