Реакция тренера "Шахтера" на горячую украинку стала хитом в сети (видео)

Турецкий специалист дал короткое интервью украинской журналистке

Донецкий "Шахтер" обыграл "Бешикташ" (4:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. Клубная пресс-служба после этого пообщалась с главным тренером Горняков Ардой Тураном.

Интервью у наставника дончан брала Дарья Савина, ведущая "Шахтера", модель и жена защитника Горняков Валерия Бондаря. Турецкий специалист заметно нервничал и избегал зрительного контакта с журналисткой, которая была одета в короткое черное платье.

Данное видео завирусилось в турецком сегменте Интернета. Пользователи массово комментируют ситуацию.

"Просто представь ее "журналисткой, которая делает свою работу", а не "красивой девушкой", и тебе не придется так кривляться", — заявил Ахмет Хакан.

"Если ты не можешь посмотреть женщине в глаза, потому что боишься жены — твое прошлое наполнено "скелетами", и жена тебе не доверяет. Если же ты не смотришь женщине в глаза из-за своего менталитета — ты видишь в женщинах только объект. Короче говоря, завязывай, Туран", — написал Bilgehan Yönter.

"Арда Туран до сих пор хорошо показывал себя, и, похоже, будет еще лучшим тренером, но что это за чудачество?! Тебе сколько лет, женатый мужчина, объездил весь мир. Дядя, ты должен смотреть женщине в лицо, прямо смотреть! Что за странные, позорные движения? Это же пренебрежение к женщине как к человеку", — написал пользователь KafkAcab.

Напомним, Туран женат на турецкой модели Аслыхан Доган. Свидетелем на их свадьбе в 2018 году был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Свадьба Арды Турана и Аслыхан Доган

Аслыхан Доган

Арда Туран и Аслыхан Доган

Добавим, что интервью также повлияло и на Савину. Турецкие фанаты просят в соцсетях модели, чтобы Дарья начала работу в одном из турецких клубов.

Дарья Савина работает журналисткой в "Шахтере"

Дарья Савина показала глубокое декольте

Дарья Савина в Стамбуле

Отметим, соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Видеообзор матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Во 2-м квалификационном раунде дончане на выезде обыграли "Бешикташ" (4:2). Во время игры турецкие фанаты атаковали тренерский штаб Горняков. Позднее стало известно, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал молодых бразильцев.