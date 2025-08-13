"Шахтер" - "Панатинаикос": букмекеры оценили шансы команд в Лиге Европы

Горняки — фавориты противостояния

В четверг, 14 августа, "Шахтер" и "Панатинаикос" сыграют второй поединок в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Панатинаикос".

По мнению букмекеров, донецкий клуб — безоговорочный фаворит второй игры, а также противостояния. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценивают вероятность триумфа Горняков в 55% против 20% за греков.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги Европы "Шахтер" — "Панатинаикос"

Favbet: (победа "Шахтера" 1,73 — ничья 3,80 — победа "Панатинаикоса" 5,00)

William Hill: (1,70 — 3,60 — 4,40)

Bwin: (1,71 — 3,70 — 4,60)

Первая игра между командами завершилась со счетом 0:0. Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).