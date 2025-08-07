"Шахтер" из-за ошибки судьи не сумел обыграть "Панатинаикос" в Лиге Европы (видео)

Горняки пытаются пробиться в основной этап Лиги Европы

В четверг, 7 августа, "Шахтер" и "Панатинаикос" сыграли первый поединок в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. Накануне Горняки стартовали в чемпионате Украины.

Встреча, проходившая на стадионе "Спирос Луис" в Афинах (Греция), завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел на встречных курсах, но с не большим количеством моментов. Горняки атаковали много, но редко доводили дело до ударов.

Во втором тайме команды поочередно владели преимуществом, но голов зрители так и не увидели. Добавим, что на 74-й минуте вышедший на замену Эгиналдо обошел двух защитников, пробрался в чужую штрафную, но ударить как следует не сумел. На повторе было четко видно, что защитник руками толкал форварда "Шахтера", однако арбитры VAR по неизвестным причинам не посмотрели повтор момента. Игру судила бельгийская бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Кроме того, следует отметить вратаря дончан Дмитрия Ризныка, который сделал несколько суперсейвов под занавес встречи.

"Панатинаикос" – "Шахтер" — 0:0

Предупреждения: Чиривелья, 20, Кирьякопулос, 46 – Марлон, 16

"Панатинаикос": Дронговски – Кирьякопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцирас – Чиривелья (Гнезда-Черин, 56), Максимович – Джуричич (Сиопис, 56), Тете (Зарури, 68), Пельистри – Свидерски.

"Шахтер": Ризник – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько – Невертон, Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Алиссон (Педриньо да Силва, 73).

Статистика матча Панатинаикос - Шахтер

Полный видеообзор матча "Панатинаикос" — "Шахтер":

Ответная игра между командами пройдет 14 августа. Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).