"Шахтер" - "Панатинаикос": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги Европы

Горняки пытаются пробиться в решающий раунд отбора второго по силе еврокубка

В четверг, 14 августа, донецкий "Шахтер" и греческий "Панатинаикос" сыграют второй поединок в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Панатинаикос".

В прямом эфире в Украине игру "Шахтер" — "Панатинаикос" покажут "УПЛ ТБ" и "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Для бесплатного просмотра матча на платформе "Київстар ТБ" необходима регистрация. Канал "УПЛ ТБ" доступен в кабельных сетях и на ОТТ-платформах. Встреча "Шахтер" — "Панатинаикос" состоится на стадионе "Мейски" в Кракове (Польша). Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).