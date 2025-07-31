"Шахтер" прошел "Бешикташ" в Лиге Европы (видео)

Донецкий клуб прошел турецкий барьер

В четверг, 31 июля, "Шахтер" в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 сыграл ответный поединок против "Бешикташа". В первой игре Горняки нанесли Черным Орлам болезненное поражение в Турции (4:2).

Встреча, проходившая на стадионе в "Мейски" в Кракове (Польша), завершилась со счетом 2:0 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки активно начали встречу и получили за усилия награду в виде гола. На 12-й минуте Кевин прицельным ударом в верхний угол открыл счет в игре. Примечательно, что бразилец обещал забить 3 гола в ворота "Бешикташа" и выполнил свое обещание (с учетом 2 матчей, — Ред.). Под занавес первой 45-минутки Каунас Элиас удвоил преимущество Горняков.

Во втором тайме команды голов не забивали. По сумме двух матчей "Шахтер" пробился в следующий раунд отбора ЛЕ.

"Шахтер" – "Бешикташ" — 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2

Предупреждения: Матвиенко, 37, Педриньо да Силва, 60, Очеретько, 70, Винисиус, 71, Бондарь, 75, Алиссон, 90+2 – Тикназ, 15, Паулиста, 71, Топчу, 79

"Шахтер": Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 81) – Педриньо да Силва (Судаков, 64), Марлон (Бондаренко, 57), Очеретько – Кевин, Элиас (Траоре, 64), Алиссон (Невертон, 57).

"Бешикташ": Гюнок – Топчу, Удуохай, Паулиста, Свенссон – Йылмаз (Бингел, 78), Тикназ (Хаджиахметович, 46) – Мучи (Юрасек, 87), Рафа, Мариу (Уйсал, 87) – Абрахам (Кылычсой, 64).

Статистика матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Бешикташ" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, соперником "Шахтера" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы станет "Панатинаикос" (Греция). "Бешикташ" сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против "Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.

В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Во 2-м квалификационном раунде дончане в гостях обыграли "Бешикташ". Во время игры турецкие фанаты атаковали тренерский штаб Горняков. Позднее стало известно, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран дополнительно мотивировал молодых бразильцев. Кроме того, турецкий специалист угодил в скандал на родине из-за интервью.