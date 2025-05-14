"Шахтер" в рекордный раз выиграл Кубок Украины, победив "Динамо" в серии пенальти (видео)

Украинские гранды сошлись в битве за трофей в Житомире

В среду, 14 мая, в Житомире состоялся финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/25. В решающе игре встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Встреча, проходившая на Центральном стадионе города, завершилась со счетом 1:1 в основное время и после овертаймов, а в серии пенальти триумфовал "Шахтер" — 6:5. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели весьма скучный первый тайм, в котором практически не было голевых моментов. Единственный гол в первой половине встречи оформил вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который переправил мяч в ворота с метров 10-и после блестящего прострела Дубинчака.

Во втором тайме картина игры значительно изменилась. Футболисты добавили скоростей и эмоций, что привело к страстям на поле и голу. Дебютное взятие ворот за Горняков оформил Кауан Элиас, который замкнул навес Алиссона с правого фланга. В итоге дело дошло до овертаймов, а затем и до серии пенальти. В футбольной лотерее триумфовали футболисты "Шахтера", единственный пенальти не забил "динамовец" Александр Караваев.

"Шахтер" – "Динамо" – 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Элиас (64) – Ярмоленко (44)

Серия пенальти: 1:0 – Назарина, 1:1 – Ванат, 2:1 – Алиссон, 2:2 – Бражко, 3:2 – Кевин, 3:3 – Пихаленок, 4:3 – Элиас, 4:4 – Вивчаренко, 5:4 – Грам, 5:5 – Михайленко, 6:5 – Крыськив, 6:5 – Караваев (вратарь)

Предупреждения: Эгиналду (34), Марлон (53) – Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубинчак (97)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, В. Тобиас (Грам, 102), Марлон (Крыськив, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевин, Бондаренко (Назарина, 62), Педриньо (Алиссон, 62), Эгиналду (Элиас, 46)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михавко (Биловар, 112), Попов, Тымчик, Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Таким образом, "Шахтер" выиграл свой 15-й Кубок Украины, что является рекордом. Этот успех позволит Горнякам сыграть в Лиге Европы 2025/26.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Динамо":

Полное видео матча "Шахтер" — "Динамо":

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" стартовали в Кубке Украины с 1/8 финала. Киевляне прошли "Ворсклу" (2:1), а затем "Рух" (1:0). Дончане выбили из турнира "Зарю" (1:0) и "Александрию" (1:0). "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом прошел "Полесье" (1:0).

Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки. В первом круге "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).