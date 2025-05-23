Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В первенстве Украины пройдет последний тур

В пятницу, 23 мая, двумя матчами за "выживание" стартует 30-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне в чемпионате Украины определились все медалисты.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече в битве за последнее место в еврокубках сыграют "Карпаты" и "Заря", а также "Полесье" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 23 мая

15:30. "Оболонь" – "Левый Берег"

15:30. "Ингулец" – "Ворскла"

Суббота, 24 мая

13:00. "Черноморец" – "Александрия"

15:30. "Рух" – "Шахтер"

18:00. "Динамо" – "Колос"

Воскресенье, 25 мая

15:30. "Верес" – ЛНЗ

18:00. "Карпаты" – "Заря"

18:00. "Полесье" – "Кривбасс"

Напомним, в прошлом туре "Карпаты" проиграли "Колосу" (1:2), из-за чего рискуют потерять место в еврокубках. Примечательно, что львовский клуб дополнительно мотивировал соперников, для которых этот поединок носил товарищеский характер.