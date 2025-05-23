Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В первенстве Украины пройдет последний тур
В пятницу, 23 мая, двумя матчами за "выживание" стартует 30-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне в чемпионате Украины определились все медалисты.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече в битве за последнее место в еврокубках сыграют "Карпаты" и "Заря", а также "Полесье" и "Кривбасс".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Пятница, 23 мая
15:30. "Оболонь" – "Левый Берег"
15:30. "Ингулец" – "Ворскла"
Суббота, 24 мая
13:00. "Черноморец" – "Александрия"
15:30. "Рух" – "Шахтер"
18:00. "Динамо" – "Колос"
Воскресенье, 25 мая
15:30. "Верес" – ЛНЗ
18:00. "Карпаты" – "Заря"
18:00. "Полесье" – "Кривбасс"
Напомним, в прошлом туре "Карпаты" проиграли "Колосу" (1:2), из-за чего рискуют потерять место в еврокубках. Примечательно, что львовский клуб дополнительно мотивировал соперников, для которых этот поединок носил товарищеский характер.