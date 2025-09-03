Украина — Франция: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Важная встреча пройдет в Польше

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу игрой против Франции стартует в квалификации на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Франция.

В прямом эфире в Украине поединок Украина — Франция эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Игру можно посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Бесплатно встречу покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Игру на Megogo прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевая студия начнется в 20:30 с ведущим Владимиром Кобельковым. Экспертами студии станут бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-кипер "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.

Матч Украина — Франция состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда будет также бороться с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.