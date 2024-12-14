Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026: расписание и результаты
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Сине-желтые попытаются пробиться на Мундиаль
Сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу сыграет в группе из 4 команд. Это стало известно по итогам жеребьевки европейской квалификации.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание и результаты матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Сине-желтые начнут квалификационный турнир в сентябре 2025 года.
Наша команда выступает на турнире в группе D вместе с Францией/Хорватией, Азербайджаном и Исландией. Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Команда, занявшая второе место, продолжит отбор в стыковом мини-турнире.
Расписание и результаты сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 (обновляется)
1 тур. 05.09.2025
Украина — Франция/Хорватия 21:45 (киевское время)
2 тур. 09.09.2025
Азербайджан — Украина 19:00
3 тур. 10.10.2025
Исландия — Украина 21:45
4 тур. 13.10.2025
Украина — Азербайджан 21:45
5 тур. 13.11.2025
Франция/Хорватия — Украина 21:45
6 тур. 16.11.2025
Украина — Исландия 19:00
Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.