Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026: расписание и результаты

Сине-желтые попытаются пробиться на Мундиаль

Сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу сыграет в группе из 4 команд. Это стало известно по итогам жеребьевки европейской квалификации.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание и результаты матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Сине-желтые начнут квалификационный турнир в сентябре 2025 года.

Наша команда выступает на турнире в группе D вместе с Францией/Хорватией, Азербайджаном и Исландией. Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Команда, занявшая второе место, продолжит отбор в стыковом мини-турнире.

Расписание и результаты сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 (обновляется)

1 тур. 05.09.2025

Украина — Франция/Хорватия 21:45 (киевское время)

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан — Украина 19:00

3 тур. 10.10.2025

Исландия — Украина 21:45

4 тур. 13.10.2025

Украина — Азербайджан 21:45

5 тур. 13.11.2025

Франция/Хорватия — Украина 21:45

6 тур. 16.11.2025

Украина — Исландия 19:00

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.