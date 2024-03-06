Сборная Украины: расписание и результаты матчей в 2024 году

Главная команда страны возобновит игры в марте

Сборная Украины по футболу сыграет несколько важных матчей в 2024 году, в частности наша команда близка к выходу на чемпионат Европы-2024. Однако для этого украинским футболистам необходимо пройти стыковой раунд отбора на Евро.

"Телеграф" публикует расписание и результаты матчей Сине-желтых в 2024 году. В зависимости от успехов нашей команды данный список игр может быть изменен.

Расписание и результаты матчей сборной Украины в 2024 году (обновляется)

Отбор на Евро-2024, 21 марта, 21:45 — Босния и Герцеговина — Украина

Лига наций, 7 сентября, 21:45 — Украина – Албания

Лига наций, 10 сентября, 21:45 — Чехия – Украина

Лига наций, 11 октября, 21:45 — Украина – Грузия

Лига наций, 14 октября, 21:45 — Украина – Чехия

Лига наций, 16 ноября, 19:00 — Грузия – Украина

Лига наций, 19 ноября, 21:45 — Албания – Украина

Напомним, в случае прохода Боснии и Герцеговины сборная Украины в финале квалификации сыграет с победителем матча Израиль — Исландия. Решающий поединок отбора запланирован на 26 марта. Добавим, наша команда не сумела получить прямую путевку на ЧЕ-2024, заняв третье место в квалификационной группе.