"Челси" требует крови: "репарации" за Мудрика станут большой проблемой для Украины (видео)

Известный журналист заявил, что "Челси" готовит судебный иск против украинского футбола

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может получить судебный иск от собственного клуба. Украинский футболист сейчас отстранен от футбола из-за употребления допинга (мельдоний).

Лондонцы провели внутреннее расследование и сделали вывод, что игрок получил допинг вне клуба. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на одноименном YouTube-канале.

Челси требует крови. Игорь Цыганык

По его словам, "Челси" ищет виновного и готовит судебные иски. Если будет доказана вина футболиста, то ему придется судиться с собственной командой. Кроме того, Синие могут подать в суд на сборную Украины, где Михаил мог получить допинг. Цыганык отметил, что украинский футбол не потянет "репарации" для лондонцев, а ситуацию с Мудриком оценил как "плохую".

Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе 2023 года за рекордную для украинского футбола сумму. Компенсация составила 70 млн евро плюс различные бонусы. Игрок славится своей невероятной скоростью и техникой, однако закрепиться в основе Синих не смог.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.