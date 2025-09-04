Украина - Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Сине-желтые сыграют первую игру в квалификации на главный турнир для сборных

В пятницу, 5 сентября, сборные Украины и Франции встретятся в рамках матча 1-го тура группового раунда отбора на чемпионат мира-2026. Накануне в стане Сине-желтых прогремел коррупционный скандал.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Франция. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене", начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 Украина — Франция (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция

Где смотреть матч Украина — Франция

В прямом эфире в Украине поединок Украина — Франция эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Игру можно посмотреть на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Бесплатно встречу покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Игру на Megogo прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевая студия начнется в 20:30 с ведущим Владимиром Кобельковым. Экспертами студии станут бывший главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-кипер "Динамо" и национальной команды Денис Бойко.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Франция

По мнению букмекеров, у Сине-желтых практически нет шансов на победу в этой игре. Аналитики оценили вероятность победы Украины в 11%, а Франции — в 71%.

А судьи кто

Рассудит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

История встреч

Украина и Франция сыграли между собой 12 матчей. Лишь раза Сине-желтые побеждали, 5 поединков команды свели вничью, 6 побед на счету Трехцветных. Последний раз команды встречались между собой в отборе на ЧМ-2022. Тогда обе игры завершились со счетом 1:1.

Уже во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда будет также бороться с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.