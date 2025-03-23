Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии в Лиге наций (видео)

Сине-желтые не сумели пробиться в высший дивизион Лиги наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу в рамках стыкового раунда Лиги наций УЕФА провела ответный матч против Бельгии. В первой игре Сине-желтые одержали сенсационную победу со счетом 3:1.

Встреча, проходившая в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена", завершилась со счетом 3:0 в пользу Бельгии. Об этом сообщает "Телеграф".

Бельгия с первых минут взяла мяч под контроль и засыпала Сине-желтых атаками. Лишь надежная игра вратаря Андрея Лунина и наших защитников привела к тому, что команды пошли на перерыв с нулями на табло. Сборная Украины играла вторым номеров, но контратаки не принесли плодов.

Во втором тайме бельгийцы не сбрасывали обороты и закономерно забили, причем сделали это трижды. Отличились Максим де Кейпер и Ромелу Лукаку (дубль). Таким образом, Бельгия по сумме двух матчей победила Украину и сохранила прописку в дивизионе А. Сине-желтые следующий розыгрыш ЛН вновь начнут в дивизионе B.

Бельгия – Украина – 3:0. Первый матч – 1:3.

Голы: де Кейпер (70), Лукаку (75, 86)

Предупреждения: Раскин (5) – Забарный (12), Зинченко (29), Гуцуляк (45+2), Ванат (58)

Бельгия: Селс, Кастань, Дебаст, Фас, Менье (де Кейпер, 69), Раскин (Хейнен, 90), де Брейне, Ванакен, Докю, Лукаку, Троссар (Салемакерс, 69)

Украина: Лунин, Забарный, Сваток (Яремчук, 89), Матвиенко, Зинченко, Ярмолюк, Калюжный, Миколенко (Михайличенко, 69), Судаков (Цыганков, 69), Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69)

Статистика матча Бельгия - Украина

Полный видеообзор матча Бельгия — Украина будет доступен здесь позднее.

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций на втором месте. Это дало право нашей команде сыграть в стыковом раунде. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией, которую считали безоговорочным фаворитом в нашей паре.

Добавим, что следующий сбор сборной Украины состоится летом, а осенью Сине-желтых ожидает тяжелейшие игры в отборе на ЧМ-2026.