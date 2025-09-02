Украинский футболист отметился "диким кринжем" в Европе (видео)

Задели меня эти слова.

Как их комментировать цензурно, пока не придумал.

Одно дело, когда наши колхозавры получают возможность играть против топовых европейских команд и совсем другое – это давать им микрофон и создавать платформу, чтобы те выс**али свои размышления.

Не представляю, как это могла пропустить медиа-служба "Полесья" в своем влоге, но читать такие комментарии от игрока клуба, представляющего Украину на международной арене – это дикий кринж.