Украинский футболист отметился "диким кринжем" в Европе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский футболист сделал странное заявление
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал футболиста "Полесья" Эдуарда Сарапия за слова после проигранного матча "Фиорентине" (0:3). Звездный игрок Фиалок Мойзе Кин пожаловался на то, что Сарапий тягал его за волосы и также должен был получить красную карточку.
Соответствующий комментарий Бабелюк разместил на своем telegram--канале. Он назвал слова Сарапия "диким кринжем".
Задели меня эти слова.
Как их комментировать цензурно, пока не придумал.
Одно дело, когда наши колхозавры получают возможность играть против топовых европейских команд и совсем другое – это давать им микрофон и создавать платформу, чтобы те выс**али свои размышления.
Не представляю, как это могла пропустить медиа-служба "Полесья" в своем влоге, но читать такие комментарии от игрока клуба, представляющего Украину на международной арене – это дикий кринж.
Отметим, пресс-служба "Полесья" взяла интервью у Сарапия и спросила у футболиста о конфликте с Кином. Украинец заявил, что у итальянца "ненормальные мужские волосы".
В футболе с длинными волосами не стоит играть? Я считаю, что это его вина, потому что он играет с такими дредами. Пусть берет пример с наших ребят, у которых нормальные мужские волосы.
Кин в первой игре получил удаление за удар локтем Сарапия. Перед этим Эдуард тянул соперника за волосы. К слову, украинец заявил, что его пальцы просто застряли в резинке на голове оппонента.
Напомним, "Полесье" стартовало в еврокубках 2025/26 со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки прошли андоррцев с общим счетом 5:3. Затем житомирская команда выбила из турнира венгерский "Пакш" (4:2), а в решающем раунде отбора дважды уступила "Фиорентине" (0:3, 2:3) и вылетела из еврокубков.