Україна — Франція: де і коли дивитись матч відбору на ЧС-2026

Важлива зустріч пройде у Польщі

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу грою проти Франції стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Франція.

У прямому етері в Україні поєдинок Україна — Франція ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Гру можна переглянути на OTT-платформі за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Безкоштовно зустріч покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах. Гру на Megogo прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Передматчева студія розпочнеться о 20:30 з ведучим Володимиром Кобельковим. Експертами студії стануть колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та екскіпер "Динамо" та національної команди Денис Бойко.

Матч Україна — Франція відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-офф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.