В сборной Украины прогремел скандал перед матчем с Францией (видео)

Хуже всего в этой истории, что очень серьезные нюансы с людьми, работающими в системе сборных, очень серьезные. В доме у ассистента Мельгосы по молодежной сборной Кирилла Мазура Служба безопасности Украины провела обыски.

Насколько мне известно, в целом ряде, ну, давайте я так скажу, нечистоплотных моментов фигурирует имя ассистента Сергея Реброва Глеба Платова. И насколько мне известно, там вопросы ого-го какие серьезные. Просто я не могу обо всем говорить, пока компетентные органы не до конца выполнили свою работу. И в данном случае это не то, что какой-то там блогер себе что-то там нафантазировал сам или с чьей-то подачи, какие-то фоточки к чему-то там приклеил и вуаля все, мафию раскрыл. Нет, здесь, друзья, здесь не детская песочница. Здесь, я вам скажу, ну, из того, что я знаю, уровень вырисовывается просто колоссальный.

Ну, вы просто вдумайтесь. Вы понимаете, что такое обыски от Службы безопасности Украины? Вы понимаете, что для проведения обысков нужны санкции. А если санкции получены, это значит, что возбуждено уголовное дело. И вы же понимаете, что получается, что члены тренерских штабов сборной Украины фигурируют в этом уголовном деле. Это беспрецедентная история в украинском футболе. Это очень и очень серьезная история. Очень неприятная история. История, бьющая по репутации, в том числе Украинской ассоциации футбола.

Члены тренерских штабов национальной, молодежной сборных Украины в эпицентре коррупционных скандалов, которыми занимается полиция, Служба безопасности Украины. Вы представляете? И сейчас мне очень интересно, как УАФ будет реагировать на эту историю. Мне очень интересно, будет ли от УАФ какая-нибудь реакция. Я считаю, что не реагировать на такой беспорядок, на такой репутационный удар просто невозможно. Посмотрим. Такова, я вам скажу, маркерная ситуация. Понимаете парадокс в чем? Ноунеймам футбольным, там самопровозглашенным суперзнатокам, заслуженные люди, именитые люди, люди, десятилетиями карьеру себе делавшие, доверили важные должности. А теперь что выходит? Такая вот плата за доверие? Потому что это коррупционная тень на Андрея Шевченко. Это коррупционная тень на Сергея Реброва. Мне очень интересно, какова будет реакция УАФ. Я считаю, что она должна быть, ну, давайте я так скажу, жесткой и бескомпромиссной.