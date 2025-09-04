Украина - Франция: где и когда бесплатно смотреть матч

Национальная команда сыграет первый поединок в отборе на чемпионат мира

В пятницу, 5 сентября, Сине-желтые матчем против двухкратных чемпионов мира начинают свой путь в квалификации на Мундиаль-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Франция.

В Украине планируется бесплатная прямая трансляция игры Украина — Франция. Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатно поединок Украина — Франция покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Игру также можно посмотреть на OTT-платформе Megogo по платным подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" (стоимость от 161 грн в месяц, — Ред.).

Матч Украина — Франция состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Уже во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда будет также бороться с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.