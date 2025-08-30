Футболист сборной Украины организовал шикарный гол в АПЛ (видео)

"Эвертон" забил красивый командный гол

В субботу, 30 августа, в Английской премьер-лиге (АПЛ) состоялся матч 3-го тура между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном". За Ирисок предголевой передачей отметился защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Эвертона". Об этом сообщает "Телеграф".

Счет в игре открыли гости. На 7-й минуте Миколенко исполнил навес в чужую штрафную, после чего звездный новичок команды Джек Грилиш головой сбросил мяч на Бету, который вколотил мяч в ворота Волков. Получилось прекрасное взятие ворот в командном стиле.

На данный момент "Эвертон" с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Вулверхэмптон" (0 очков) идет на 19-й позиции.

В текущем сезоне 26-летний Миколенко сыграл лишь 1 матч в АПЛ, ведь ранее он был травмирован. Кроме того, на счету украинца одна игра в Кубке лиги.

Напомним, в феврале 2025 года Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Ливерпулем" (2:2). Украинец так радовался ничьей, что превратился в сети на мем.