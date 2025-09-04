Україна — Франція: де і коли безкоштовно дивитися матч

Національна команда зіграє перший поєдинок у відборі на чемпіонат світу

У п’ятницю, 5 вересня, Синьо-жовті матчем проти дворазових чемпіонів світу розпочинають свій шлях у кваліфікації на Мундіаль-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Франція.

В Україні планується безкоштовна пряма трансляція гри Україна — Франція. Про це повідомляє "Телеграф".

Безкоштовно поєдинок Україна – Франція покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах. Гру також можна переглянути на OTT-платформі Megogo за платними підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" (вартість від 161 грн на місяць, — Ред.).

Матч Україна — Франція відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Вже у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.