МИД Украины срочно обратился к Италии после позора в Корее

Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, согласно которому она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации.

Ограничения, в частности, в отношении российского параолимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. По сути единственное, что поменялось, это утрата функционерами МПК остатков совести.

Кроме того, такой разворот происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения к миру.

Решение МПК вовлекает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью.

Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся в Италию с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования, пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины.