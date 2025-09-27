МИД Украины срочно обратился к Италии после позора в Корее
В Южной Корее приняли позорное решение по Паралимпиаде-2026
В субботу, 27 сентября, Министерство иностранных дел и Министерство молодежи и спорта Украины выступили с совместным заявлением по Паралимпиаде-2026 в Италии. Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил россиян и белорусов на ближайшие Игры с флагом и гимном.
Что следует знать
- Генеральная ассамблея МПК в Сеуле (Южная Корея) проголосовала за восстановление прав и привилегий паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси (ПКБ).
- Данное решение означает возвращение флагов и гимнов РФ и Беларуси на международные соревнования под эгидой МПК
- МИД и Министерство молодежи и спорта Украины обратились к хозяйке Игр — Италии, чтобы не допустить появление атрибутики агрессоров на Паралимпиаде-2026
Соответствующее заявление МИД и Министерства молодежи и спорта Украины приводят официальные сайты ведомств. В сообщении отметили, что возвращение атрибутики стран-агрессоров фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства украинцев.
Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, согласно которому она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации.
Ограничения, в частности, в отношении российского параолимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная Ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. По сути единственное, что поменялось, это утрата функционерами МПК остатков совести.
Кроме того, такой разворот происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения к миру.
Решение МПК вовлекает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью.
Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся в Италию с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования, пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины.
Отметим, на Олимпийских играх-2026 РФ и Беларусь будет представлена на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе (без флага и гимна). Некоторые федерации не пустят представителей стран-агрессоров на Игры.