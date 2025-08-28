"А говорили Трамп все разрулит": Россия получила по носу перед Олимпиадой

Российских биатлонистов на Олимпиаде-2026 не будет

В четверг, 28 августа, Международный союз биатлонистов (IBU) исключил любое участие российских биатлонистов на Олимпийских играх-2026. Мировой биатлон не намерен давать нейтральный статус спортсменам из стран-агрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба IBU на своем официальном сайте. Сборная Украины на Игры сможет зарегистрировать по 5 биатлонистов в мужской и женской командах.

В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов IBU

Кроме того, IBU показала полный список НОК (Национальный олимпийский комитет), прошедших квалификацию, и количество выделенных квот. Оставшиеся 24 места – 12 мужчин и 12 женщин – будут распределены индивидуально на основе списка квалификационных очков IBU по состоянию на 18 января 2026 года после этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Квалифицироваться смогут только спортсмены, имеющие право участвовать в соревнованиях IBU и представляющие НОК, которые еще не получили квоты по результатам Кубка мира/Кубка наций. НОК может получить максимум две квоты каждого пола по результатам квалификационных очков IBU.

Распределение квот в биатлоне на Олимпиаде-2026

Российские пользователи начали истерить из-за этого решения. Некоторые пользователи думали, что после встречи Путина и Трампа изоляция РФ завершится.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Также приостановлено членство Союза биатлонистов России и Федерации биатлона Беларуси в IBU.

Ранее швейцарский суд отклонил последнюю апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова. После этого мужская сборная Украины получит "серебро" ЧМ-2011 в эстафете вместо "бронзы".