МЗС України терміново звернулося до Італії після ганьби у Кореї
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Південній Кореї ухвалили ганебне рішення щодо Паралімпіади-2026
У суботу, 27 вересня, Міністерство закордонних справ та Міністерство молоді та спорту України виступили зі спільною заявою щодо Паралімпіади-2026 в Італії. Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив росіян та білорусів на найближчі Ігри з прапором та гімном.
Що слід знати
- Генеральна асамблея МПК у Сеулі (Південна Корея) проголосувала за відновлення прав та привілеїв паралімпійських комітетів Росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ).
- Дане рішення означає повернення прапорів та гімнів РФ та Білорусі на міжнародні змагання під егідою МПК.
- МЗС та Міністерство молоді та спорту України звернулися до господарки Ігор — Італії, щоб не допустити появу атрибутики агресорів на Паралімпіаді-2026
Відповідну заяву МЗС та Міністерства молоді та спорту України наводять офіційні сайти відомств. У повідомленні зазначили, що повернення атрибутики країн-агресорів фактично заохочує російську агресію, терор та вбивства українців.
Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації.
Обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті.
Крім того, такий "розворот" відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру.
Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю.
Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України.
Зазначимо, на Олімпійських іграх-2026 РФ та Білорусь буде представлена на змаганнях виключно у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Деякі федерації не пустять представників країн-агресорів на Ігри.