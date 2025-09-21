Звездная украинская спортсменка отказалась выступать под сине-желтым флагом: СМИ винят власти

Очередная представительница дзюдо сменила спортивное гражданство

Известная украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила гражданство. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 будет представлять ОАЭ.

Об этом сообщает "Главком". 21-летняя спортсменка ранее представляла Украину на Олимпиаде в Париже, где сумела дойти до 1/4 финала. Сама дзюдоистка пока не подтвердила смену гражданства.

Официальная причина такого решения Елизаветы не сообщается, однако источник отмечает, что Литвиненко уходит из сборной Украины, возможно, из-за скандального приказа Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года. Тогда спортивные власти Украины запретили отечественным атлетам соревноваться на турнирах со спортсменами России и Беларуси, если те выступают под своим флагом и гимном. Из-за этого Украина бойкотировала главный старт года в дзюдо — ЧМ-2025 в Венгрии. Таким образом, ведущие украинские дзюдоисты пропускают крупнейшие международные турниры.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из Беларуси на международные соревнования с флагом и гимном с 1 июня 2025 года. Украина ответила на это бойкотом ряда соревнований. Недавно сразу трое перспективных украинских дзюдоистов сменили спортивное гражданство. К примеру, 16-летняя надежда украинского спорта Илария Цуркан перешла под флаг Словении.