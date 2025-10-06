Исландия — Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Футбольная Дружина сыграет ключевой поединок отбора на Мундиаль

В пятницу, 10 октября, Сине-желтые сыграют свой третий поединок в отборе на чемпионат мира по футболу-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет гостевой матч против Исландии

Сине-желтые и исландцы ведут борьбу за второе место в группе

Игру можно посмотреть бесплатно в Украине, однако не на всех платформах

Бесплатно в Украине игру нашей сборной против Исландии покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на Megogo можно будет посмотреть по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 79 грн за первые 7 дней.

Матч Исландия — Украина состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.