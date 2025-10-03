Украинский футболист стал мемом из-за невероятного конфуза в Лиге Европы (видео)

Украинец не реализовал два пенальти подряд

В четверг, 2 октября, итальянская "Рома" принимала французский "Лилль" в рамках матча 2-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В составе Волков во втором тайме на поле появился нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Что нужно знать

"Рома" проиграла "Лиллю" со счетом 0:1

Волки могли отыграться, но не забили 3 пенальти подряд

Два удара с точки не реализовал Довбик

Довбик не реализовал два пенальти подряд, после чего его партнер по команде Матиас Суле также не смог переиграть кипера гостей Берке Озера. Об этом сообщает "Телеграф".

Крайне редкий случай в футболе произошел на 82-й минуте игры при счете 0:1 в пользу "Лилля". Довбик неудачно пробил пенальти, однако рефери посчитал что турецкий вратарь французов Озер раньше времени покинул линию ворот, из-за чего потребовал перебить пенальти. Артем вновь подошел к "точке", однако и на этот раз Берке отразил удар украинца. Арбитр опять усмотрел нарушение правил и вновь потребовал перебить 11-метровый. На этот раз пенальти исполнил аргентинец Суле, который также не сумел переиграть голкипера.

В итоге Озер стал героем встречи, а вот пенальтисты "Ромы" стали объектами для шуток в сети. Данная история попала на известный футбольный паблик 433, где пост подписали известным мемом из "Властелина колец": You shall not pass! ("Ты, не пройдешь!"). К слову, Берке в сети прозвали "Гендальфом синим".

Рефери, когда "Рома" не смогла забить 3 пенальти подряд

Тренер "Ромы" смотрит на своих пенальтистов

Фанаты "Ромы" в шоке от увиденного

Добавим, что главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини назвал случившееся "случайностью".

Это почти уникальная, случайная ситуация, такое случается очень редко. Но случилось, и это безусловно повлияло на результат, ведь во втором тайме мы сильно давили, даже рискуя. С точки зрения духа и темпа команда отдала очень много. Тот пенальти мог дать положительный импульс матчу, но когда проигрываешь, всё видится слишком негативно. Я же считаю, что из этого поединка мы выходим с дополнительными ценными моментами. Джан Пьеро Гасперини

Напомним, в сентябре Довбик забил свой первый гол в сезоне. К слову, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Артема на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026.