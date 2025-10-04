"Только с дерева слезли": в России предложили выкинуть всех африканцев из страны
Советский футболист прошелся по иностранцам, особенно досталось африканцам
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отметился расистским высказыванием касательно легионеров в чемпионате России по футболу. Накануне "солдат Путина" предложил ужесточить лимит на иностранцев в первенстве РФ.
Соответствующий комментарий Пономарева приводит sovsport.ru. Пономарев считает, что Россия должна перестать платить деньги иностранным футболистам, при этом он оскорбил африканцев.
Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Объявить форс-мажор и не платить им деньги. Пускай катятся на все четыре стороны.
Сейчас наших кого-то бы поставили в сборную мира? Говорили, что иностранцы придут, наши будут перенимать их опыт. Ни фига! Есть выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики, он футбол-то не видел, только с дерева слез, а вдруг выходит и играет.
Пользователи раскритиковали бывшего защитника сборной СССР. В сети считают, что Пономарев, который провел за команду СССР 25 матчей, скатился до расизма.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира по футболу-2026.