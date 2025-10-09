Исландия - Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые продолжают борьбу за выход на Мундиаль

В пятницу, 10 октября, национальная команда Украины по футболу сыграет с Исландией в рамках поединка 3-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу-2026. На данный момент Сине-желтые занимают 3-е место в группе.

Что нужно знать

Сборная Украины сыграет в гостях с Исландией

Обе сборные борются за 2-е место в группе

Рассудит встречу немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Исландия — Украина (обновляется)

Новости перед матчем Исландия - Украина и аудиотрансляция игры

Викинги имеют зуб на Сине-желтых, ведь в 2024 году наша команда в финале отбора на Евро-2024 прошла именно исландцев. Сборная Украины на бумаге сейчас выглядит легкой мишенью для Исландии, однако на поле все может быть по другому.

Где смотреть матч Исландия — Украина

Матч Исландия — Украина состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Игру можно посмотреть на медиа-сервисе Megogo. OTT-платформа покажет встречу по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" (стоимость от 161 грн за месяц, — Ред.) и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетей.

Прогноз букмекеров на матч Исландия — Украина

По мнению букмекеров, у Сине-желтых есть неплохие шансы взять 3 очка в этом противостоянии. Аналитики оценили вероятность успеха гостей в 40%, а триумф хозяев — в 31%. Самым вероятным исходом встречи называется результат 1:1 (коэффициент 5,40).

Favbet: (победа Исландии 3,15 — ничья 3,35 — победа Украины 2,36)

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40)

История встреч

Сборные Украины и Исландии сыграли между собой 5 игр. Сине желтые выиграли две игры и 2 матча свели вничью. В последний раз команды встречались между собой в отборе на Евро-2024. Украинцы тогда одолели соперников со счетом 2:1.

Турнирная ситуация

Сине-желтые обязаны побеждать, однако ничья также оставит шансы нашей команде на второе место. А вот в случае поражения исландцы оторвутся от нашей команды на 5 очков, что не сулит украинцам ничего хорошего.

Турнирное положение команд в группе B отбора на ЧМ-2026

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.