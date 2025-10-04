Украинский футболист забил гол-красавец в топ-чемпионате (видео)

Нападающий отлично вписался в новом коллективе

В субботу, 4 октября, форвард сборной Украины Владислав Ванат забил свой второй гол за испанскую "Жирону". Украинец перешел в каталонский клуб из "Динамо" (Киев).

Что нужно знать

"Жирона" принимает "Валенсию" в 8-м туре Ла Лиги

Ванат открыл счет в игре мощным ударом с правой ноги

Украинец отличился во второй раз за испанский клуб

Ванат открыл счет в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании сезона 2025/26 против "Валенсии". Об этом сообщает "Телеграф".

На 18-й минуте поединка Владислав подхватил мяч вблизи чужой штрафной, обошел одного защитника и мощным ударом с правой положил мяч под перекладину ворот — без шансов для кипера.

Напомним, 23-летний Ванат в текущей кампании сыграл 12 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро. Контракт Владислава с "Жироной" действует до июля 2030 года.

Это взятие ворот стало вторым для Владислава за "Жирону". Накануне украинец отметился голом в ворота "Сельты" (1:1). Для взятия ворот молодому форварду понадобилось всего 12 минут на поле.