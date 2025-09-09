Сборная Украины опозорилась в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Сине-желтые не смогли победить скромную команду Азербайджана

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу провела гостевой поединок против Азербайджана в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира по футболу-2026. Сине-желтые впервые сыграли официальную игру с Азербайджаном.

Встреча, проходившая в Баку на стадионе "Тофик Бахрамов", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые с первых секунд завладели мячом и уже на 3-й минуте получили идеальный момент, чтобы открыть счет. Владислав Ванат ворвался в чужую штрафную, но был грубо остановлен защитником. Главный арбитр из Греции Василис Фотиас назначил 11-метровый, но пошел смотреть VAR, чтобы подтвердить свое решение. В итоге рефери отменил своей вердикт, видимо, посчитав, что Ванат "рисовал" пенальти.

В начале второго тайма оборона азербайджанцев дрогнула. На 51-й минуте Георгий Судаков после передачи Александра Зубкова ударом в нижний угол открыл счет в матче. В середине тайма хозяева отыгрались. Александр Зинченко сыграл рукой в своей штрафной, "заработав" пенальти в свои ворота. Реализовал "приговор" Эмин Махмудов.

Добавим, что поле в Баку было очень плохого качества. В сети его уже прозвали "огородом".

Поле в Баку перед матчем Азербайджан - Украина

Полный видеообзор матча Азербайджан — Украина будет доступен здесь позднее.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через этот турнир. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.