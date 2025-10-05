"Комментатор проспал, а камера не успела": в Украине футболист забил уникальный гол (видео)

Такого в чемпионате Украины еще не было

В воскресенье, 5 октября, в чемпионате Украины по футболу сезона 2025/26 был забит один самых невероятных голов в истории первенства. Это произошло в игре 8-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" — "Кудровка".

Что нужно знать

"Кривбасс" победил "Кудровку" со счетом 3:1

Гости забили гол престижа в компенсированное время ударом с центра поля

Комментатор матча Михаил Спиваковский не заметил взятия ворот в прямом эфире

Встреча, проходившая в Кривом Роге на стадионе "Горняк", завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Однако эффектную точку в матче поставил именно футболист гостей Артур Думанюк, который решился на прямой удар с центра поля.

На первой компенсированной минуте игры "Кудровка" разыгрывала мяч с центра поля после 3-го пропущенного гола. Думанюк не стал делать передачу поперек, а просто пальнул с центра поля. Невероятно, но кипер "Кривбасса" Александр Кемкин, стоя в своем вратарском, не сумел парировать удар. Похоже, голкипер получил повреждение, пытаясь достать мяч, который рикошетом от него залетел в ворота.

Стоит отметить, что в прямом эфире телезрители взятие ворот не увидели. Дело в том, что оператор не успел за событиями на поле, а комментатор без картинки также оказался не удел.

