Ісландія — Україна: де і коли безкоштовно дивитися матч

Футбольна Дружина зіграє ключовий поєдинок відбору на Мундіаль

У п’ятницю, 10 жовтня, Синьо-жовті зіграють свій третій поєдинок у відборі на чемпіонат світу з футболу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ісландія — Україна.

Що потрібно знати

Збірна України проведе гостьовий матч проти Ісландії

Синьо-жовті та ісландці ведуть боротьбу за друге місце у групі

Гру можна подивитися безкоштовно в Україні, проте не на всіх платформах

Безкоштовно в Україні гру нашої збірної проти Ісландії покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Гру на Megogo можна буде переглянути за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 79 грн за перші 7 днів.

Матч Ісландія — Україна відбудеться у Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.