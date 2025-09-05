Сборная Украины показала зубы Франции, но проиграла в отборе ЧМ-2026 (видео)

Сине-желтые провалили первый тайм, однако неплохо смотрелись во второй половине

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу стартовала в квалификации на чемпионат мира-2026. В первом туре группового раунда отбора Сине-желтые в Польше принимали Францию.

Встреча, проходившая в Кракове на "Тарчиньски Арена", завершилась со счетом 0:2 в пользу Франции. Об этом сообщает "Телеграф".

Французы с первых минут захватили инициативу и не давали украинцам никаких шансов в нападении. Тотальное преимущество во владении на чужой половине поля позволило Трехцветным проводить атаку за атакой. Одна из таких завершилась голом. Барколя вывел Майкла Олисе на ударную позицию, и нападающий без опеки пробил точно в угол ворот. У Сине-желтых ничего не клеилось спереди, единственный удар с xG 0,02 (забить крайне маловероятно, — Ред.) в первом тайме у украинцев нанес Артем Довбик.

Во втором тайме украинцы показали зубы сопернику. В середине второй 45-минутки едва не забили Довбик и Илья Забарный, который головой пробил в штангу. Французы также создавали моменты, что вылилось в забитый мяч под занавес поединка. На 82-й минуте Килиан Мбаппе один в один прошел Забарного и легко переиграл Трубина в ближнем бою.

Украина – Франция – 0:2

Голы: Олисе (10), Мбаппе (82)

Украина: Трубин, Зинченко (Волошин, 87), Матвиенко, Забарный, Конопля, Гуцуляк, Калюжный, Судаков (Бондаренко, 83), Ярмолюк (Очеретько, 83), Зубков (Назаренко, 76), Довбик (Ванат, 76).

Франция: Меньян, Динь, Упамекано, Конате, Кунде, Тчуамэни, Коне, Дуэ (Дембеле, 46; Экитике, 81), Олисе, Барколя (Рабьо, 76), Мбаппе.

Статистика матча Украина - Франция

Полный видеообзор матча Украина — Франция будет доступен здесь позднее.

Уже во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда будет также бороться с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.