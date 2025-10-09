Исландия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Сине-желтые проведту важный матч в отборе на Мундиаль

В пятницу, 10 октября, национальная команда Украины по футболу сыграет поединок 3-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет гостевой матч против Исландии

Сине-желтые и исландцы ведут борьбу за второе место в группе

Игру можно посмотреть в Украине на платформе Megogo

Игру Исландия — Украина можно будет посмотреть на медиа-сервисе Megogo.

Встречу Исландия — Украина OTT-платформа покажет по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетей. Стоимость просмотра от 161 грн за месяц.

Матч Исландия – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. За час до стартового свистка на Megogo начнет работу предматчевая студия с ведущим Вадимом Шевякиным. К нему присоединится экс-игрок сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник. Из Рейкьявика репортаж будет вести Александра Кучеренко.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.