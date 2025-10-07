Укр

Боевики "ДНР" пытались купить известного украинского футболиста, но получили жесткий отказ (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
Евгений Селезнев сыграл 58 матчей за сборную Украины Новость обновлена 07 октября 2025, 15:21
Евгений Селезнев сыграл 58 матчей за сборную Украины. Фото Getty Images

Украинский спортсмен отказал оккупационным "властям"

Бывший форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получил предложение выступать за так называемую "сборную ДНР". Украинец, который недавно угодил в языковой скандал, на это ответил отказом.

Что нужно знать

  • Селезнев получил денежное предложение из оккупированного Донецка
  • Евгений заявил, что является украинцем и не станет предателем
  • Ранее футболист угодил в большой языковой скандал

Соответствующий комментарий Селезнева доступен на YouTube-канале "Денис Бойко". В интервью своему бывшему партнеру по "Днепру" Евгений признался, что предложение было денежным, однако конкретную сумму называть не стал. Добавим, что экс-форвард отвечал на вопросы на украинском языке.

Много ли я потерял в Донецке? Все. Абсолютно все потерял. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной войны в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему.

В состав "ДНР"? Да, предлагали большие деньги. И на это получили ответ, что я предателем никогда не являлся. Я родился в Украине. Даже если я не очень говорю, общаюсь на украинском, я остаюсь украинцем.

Евгений Селезнев

Напомним, летом 2025 года Селезнев во время матча украинской медиа-лиги угодил в большой языковой скандал. 16-летний блогер и футболист RENEPRO (Ренат Попружный) на видео сделал замечание именитому игроку за русский язык. Молодого игрока обвинили в "провокации" и выгнали из одесской команды, а главный тренер "Колоса" Руслан Костышин "отправил" 16-летнего блогера на передовую. В ответ на это военнослужащий ВСУ и спортивный журналист Сергей Болотников назвал тренера "забронированным быдлом".

