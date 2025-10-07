Боевики "ДНР" пытались купить известного украинского футболиста, но получили жесткий отказ (видео)

Украинский спортсмен отказал оккупационным "властям"

Бывший форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получил предложение выступать за так называемую "сборную ДНР". Украинец, который недавно угодил в языковой скандал, на это ответил отказом.

Что нужно знать

Селезнев получил денежное предложение из оккупированного Донецка

Евгений заявил, что является украинцем и не станет предателем

Ранее футболист угодил в большой языковой скандал

Соответствующий комментарий Селезнева доступен на YouTube-канале "Денис Бойко". В интервью своему бывшему партнеру по "Днепру" Евгений признался, что предложение было денежным, однако конкретную сумму называть не стал. Добавим, что экс-форвард отвечал на вопросы на украинском языке.

Много ли я потерял в Донецке? Все. Абсолютно все потерял. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной войны в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему. В состав "ДНР"? Да, предлагали большие деньги. И на это получили ответ, что я предателем никогда не являлся. Я родился в Украине. Даже если я не очень говорю, общаюсь на украинском, я остаюсь украинцем. Евгений Селезнев

Напомним, летом 2025 года Селезнев во время матча украинской медиа-лиги угодил в большой языковой скандал. 16-летний блогер и футболист RENEPRO (Ренат Попружный) на видео сделал замечание именитому игроку за русский язык. Молодого игрока обвинили в "провокации" и выгнали из одесской команды, а главный тренер "Колоса" Руслан Костышин "отправил" 16-летнего блогера на передовую. В ответ на это военнослужащий ВСУ и спортивный журналист Сергей Болотников назвал тренера "забронированным быдлом".