Ісландія — Україна: де і коли дивитися матч відбору на ЧС-2026

Синьо-жовті проведу важливий матч у відборі на Мундіаль

У п’ятницю, 10 жовтня, національна команда України з футболу зіграє поєдинок 3-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ісландія — Україна.

Що потрібно знати

Збірна України проведе гостьовий матч проти Ісландії

Синьо-жовті та ісландці ведуть боротьбу за друге місце у групі

Гру можна переглянути в Україні на платформі Megogo

Зустріч Ісландія — Україна OTT-платформа покаже за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" та безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мереж. Вартість перегляду від 161 грн за місяць.

Матч Ісландія – Україна прокоментують Вадим Скичко та Віталій Волочай. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. За годину до стартового свистка на Megogo розпочне роботу передматчева студія з ведучим Вадимом Шевякіним. До нього приєднається ексгравець збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колесник. З Рейк’явіка репортаж вестиме Олександра Кучеренко.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.