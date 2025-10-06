Полное дно: "динамовец" оказался в эпицентре скандала после позора в Киеве (видео)

Футболист поспорил с болельщиком

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев устроил перепалку с фанатом. Это произошло после домашнего матча 8-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Металлиста 1925" (1:1).

Что нужно знать

"Динамо" не смогло победить "Металлист 1925"

Фанаты оскорбляли "динамовцев" после игры

Караваев устроил перепалку с болельщиком

В сети распространилось видео, на котором Караваев вступает в спор с болельщиком. Сообщается, что один из фанатов назвал футболиста "полным дном". В ответ правый защитник "Динамо" на повышенных тонах спросил у фана, почему он не играет в футбол.

А чего ты не идешь играть в футбол? Попробуй хоть раз. С 6 лет, почему ты не идешь? Александр Караваев

Видеообзор матча "Динамо" - "Металлист-1925"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне успели стартовать в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".