Легенда футбола угодил в неприятности из-за связей с Россией

Бывший футболист сейчас руководит большим европейским клубом

Президент португальской "Бенфики", экс-футболист Руй Кошта оказался в эпицентре скандала. Все из-за платежа из России.

Что нужно знать

Руй Кошта попал в поле зрение прокуратуры Португалии

"Бенфика" получила платеж за трансфер футболиста от "Локомотива" Москва

Российский клуб находится под санкциями ЕС

Бывший полузащитник "Бенфики", "Фиорентины", "Милана" может стать подозреваемым в уголовном деле. Об этом сообщает cnnportugal.

По информации источника, на банковский счет португальского клуба пришел платеж на сумму около 76 тысяч евро от российского ФК "Локомотив". Следствие считает, что данная операция нарушила санкционное законодательство Европейского Союза, ведь "Локомотив" напрямую связан с российскими властями, ведь финансируется из бюджета РФ.

Данная выплата предназначалась "Бенфике" как часть долга за трансфер аргентинского защитника Хермана Конти, который в 2023 году перешел в российский клуб. По данным Transfermarkt, общая сумма сделки составила 300 тыс. евро.

Сообщается, что данная транзакция была заблокирована португальским банком BCP, а деньги были возвращены на счет российского клуба. После этого прокуратура Португалии открыла расследование по подозрению в нарушении международных санкций и возможном отмывании денег, хотя официально сообщается, что перевод был прямым и без посредников. По португальским законам нарушение санкций ЕС наказывается лишением свободы до 5 лет или денежным взысканием в случае доказательства непреднамеренности. Ожидается, что "Бенфика" отделает штрафом.

Руй Кошта прославился в "Милане", где феерил вместе с Андреем Шевченко

Напомним, перед матчем Лиги Европы "Штурм" — "Рейнджерс" (2:1) фанаты хозяев показали перформанс, посвященный домашней победе над шотландцами в Лиге чемпионов 25-летней давности. Все бы ничего, но австрийские болельщики вывесили баннер с изображением российского любителя Путина Сергея Юрана.