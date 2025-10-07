Звездный футболист превратился в мем, пытаясь отбить мяч задом (видео)

Футболист нелепо сыграл в защите, после чего его высмеяли в сети

Нидерландский центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прославился из-за забавного момента в центральном матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Челси". В сети завирусился кадр, на котором нидерландец пытался заблокировать удар соперника задом.

Что нужно знать

"Ливерпуль" проиграл "Челси" в гостях (2:1)

Ван Дейк пытался задом заблокировать голевой удар Кайседо

Момент с нелепой защитой центрбека Красных завирусился в сети

Стоп-кадр с Вирджилом превратился в настоящий мем. Об этом сообщает "Телеграф".

Момент произошел в первом тайме на 14-й минуте встречи во время взятия ворот лондонцами. Мойсес Кайседо из-за пределов штрафной поразил ворота "Ливерпуля", Вирджил пытался заблокировать удар, чем мог, однако мяч полетел далеко от нидерландца.

Видеообзор матча "Челси" - "Ливерпуль"

Момент с нелепой защитой ван Дейка набирает миллионы просмотров в соцсети Х. Пользователи массово делятся смешными вариациями эпизода. Один из народных умельцев опубликовал даже видео с танцем Вирджила.

Отметим "Ливерпуль" идет вторым в АПЛ, а в Лиге чемпионов команда стартовала с победы над "Атлетико" (3:2), однако во втором туре потерпела поражение от "Галатасарая" (0:1).