Франция - Украина: букмекеры и ИИ разошлись во мнении

Главная команда страны сыграет против фаворита группы

В четверг, 13 ноября, Сине-желтые сыграют поединок 5-го тура в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Украина.

Что нужно знать

Франция примет Украину в Париже

Трехцветные — фавориты матча

Букмекеры ставят на победу хозяев со счетом 2:0, ИИ верит, что гости смогут забить хотя бы 1 гол

По мнению букмекеров, наша команда — безнадежный аутсайдер противостояния. Об этом сообщает Favbet. Специалисты называют счет 2:0 в пользу французов самым вероятным исходом встречи.

Прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Франция — Украина

Favbet: (победа Франции 1,20 — ничья 7,40 — победа Украины 13,80)

Прогноз ИИ на матч отбора ЧМ-2026 Франция — Украина

Искусственный интеллект Grok согласен с букмекерами, однако считает, что украинцы смогут забить 1 гол на выезде. По мнении ИИ, французы победят со счетом 3:1.

Матч Франция — Украина состоится в Париже на стадионе Парк-де-Пренс. Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.